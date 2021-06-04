Область ждет активных и инициативных

«Мы ждем сильных, активных, инициативных претендентов, «с искринкой в глазах», для того, чтобы в Правительстве Ленинградской области и подведомственных учреждениях появились люди с новыми идеями, которые будут предлагать варианты решения вопросов, люди с нестандартным подходом», ─ отметила председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак.

«Победители смогут претендовать на разные руководящие должности ─ от начальника сектора до заместителя председателя комитета», ─ добавила она.

Желающим стать чиновниками предстоят три этапа конкурсного отбора, которые пройдут на уровне районов и городского округа. Первый этап включает в себя тестирование на знание русского языка, Конституции Российской Федерации, законодательства о государственной гражданской службе и местном самоуправлении, Устава Ленинградской области, антикоррупционного законодательства. На втором этапе участников ждет психологическое тестирование. Завершит муниципальный отбор индивидуальное собеседование.

Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет и соответствующие квалификационным требованиям. Документы можно будет подать до 28 июня. В этом году в конкурсе 5 номинаций: «Современное образование», «Социальная реформа», «Комфортная городская среда, благоустройство», «экология, обращение с отходами», «Экономика, финансы».

Подробная информация о конкурсе будет опубликована 6 июня на сайте Управления государственной службы и кадров Ленинградской области в разделе «Вакансии».