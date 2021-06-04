Область ждет активных и инициативных

«Мы ждем сильных,
активных, инициативных претендентов, «с искринкой в глазах», для того, чтобы в
Правительстве Ленинградской области и подведомственных учреждениях появились
люди с новыми идеями, которые будут предлагать варианты решения вопросов, люди
с нестандартным подходом», ─ отметила председатель комитета по местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской
области Лира Бурак.
«Победители смогут
претендовать на разные руководящие должности ─ от начальника сектора до
заместителя председателя комитета», ─ добавила она.
Желающим стать
чиновниками предстоят три этапа конкурсного отбора, которые пройдут на уровне
районов и городского округа. Первый этап включает в себя тестирование на знание
русского языка, Конституции Российской Федерации, законодательства о
государственной гражданской службе и местном самоуправлении, Устава
Ленинградской области, антикоррупционного законодательства. На втором этапе
участников ждет психологическое тестирование. Завершит муниципальный отбор
индивидуальное собеседование.
Принять участие в
конкурсе могут граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет и соответствующие
квалификационным требованиям. Документы можно будет подать до 28 июня. В этом
году в конкурсе 5 номинаций: «Современное образование», «Социальная реформа»,
«Комфортная городская среда, благоустройство», «экология, обращение с
отходами», «Экономика, финансы».
Подробная информация о
конкурсе будет опубликована 6 июня на сайте Управления государственной службы и
кадров Ленинградской области в разделе «Вакансии».