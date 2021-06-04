По Ленинградской области — на «Тройке»

Правительство Москвы
будет взаимодействовать с Ленинградской областью в части внедрения проверенного
решения по приему единой транспортной карты «Тройка», как первого шага к
запуску современных цифровых сервисов на пассажирском транспорте Ленинградской
области.
«Карта «Тройка»
предоставит ряд преимуществ: удобные способы оплаты проезда для жителей
Ленинградской области, снижение времени обработки платежей перевозчиками и
прозрачность совершаемых оплат проезда. Коллеги из Москвы будут нашими
партнерами в вопросах внедрения современных цифровых сервисов на пассажирском
транспорте», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Процесс реализации
проекта в Ленинградской области разделен на десять этапов со сроком выполнения
до 30 декабря 2021 года.