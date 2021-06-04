По Ленинградской области — на «Тройке»

По Ленинградской области — на «Тройке»

Карта «Тройка» как единый билетный носитель для Москвы и Ленинградской области для оплаты проезда в пассажирском транспорте будет внедряться в регионе, начиная с 2021 года. Соглашение о реализации проекта подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Петербургского международного экономического форума.

Рубрики : Экономика     04 Jun 2021

Правительство Москвы будет взаимодействовать с Ленинградской областью в части внедрения проверенного решения по приему единой транспортной карты «Тройка», как первого шага к запуску современных цифровых сервисов на пассажирском транспорте Ленинградской области.

«Карта «Тройка» предоставит ряд преимуществ: удобные способы оплаты проезда для жителей Ленинградской области, снижение времени обработки платежей перевозчиками и прозрачность совершаемых оплат проезда. Коллеги из Москвы будут нашими партнерами в вопросах внедрения современных цифровых сервисов на пассажирском транспорте», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Процесс реализации проекта в Ленинградской области разделен на десять этапов со сроком выполнения до 30 декабря 2021 года.

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