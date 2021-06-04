По Ленинградской области — на «Тройке»

Правительство Москвы будет взаимодействовать с Ленинградской областью в части внедрения проверенного решения по приему единой транспортной карты «Тройка», как первого шага к запуску современных цифровых сервисов на пассажирском транспорте Ленинградской области.

«Карта «Тройка» предоставит ряд преимуществ: удобные способы оплаты проезда для жителей Ленинградской области, снижение времени обработки платежей перевозчиками и прозрачность совершаемых оплат проезда. Коллеги из Москвы будут нашими партнерами в вопросах внедрения современных цифровых сервисов на пассажирском транспорте», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Процесс реализации проекта в Ленинградской области разделен на десять этапов со сроком выполнения до 30 декабря 2021 года.