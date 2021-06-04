Под Гатчиной растет химический кластер

«Инвестор планирует не
только увеличение мощностей своего основного производства, но и вложения в
развитие инфраструктуры промышленной зоны. Химический кластер малых
производств, который уже сформировался на этой территории, помогает им наладить
кооперационные связи и совместно наращивать конкурентоспособность своей
продукции», – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В рамках проекта будут
построены производственно-складские корпуса производства вспененного
полиэтилена и полипропилена. Планируемый объем инвестиций в проект — около 500
млн рублей, будет создано более 60 новых рабочих мест.
ООО «Технопарк
Мариенбург» основано в 2017 году. За пять лет на территории было построено
более 12 производственно-складских и административных корпусов для производства
изоляционных и упаковочных материалов из вспененного полиэтилена и
полипропилена. Компания продолжает освоение и строительство
производственно-складских корпусов на всей территории промышленной зоны
Корпиково. Были построены автомобильные дороги, подведен газопровод и
подключены линии электропередач.