Под Гатчиной растет химический кластер

«Инвестор планирует не только увеличение мощностей своего основного производства, но и вложения в развитие инфраструктуры промышленной зоны. Химический кластер малых производств, который уже сформировался на этой территории, помогает им наладить кооперационные связи и совместно наращивать конкурентоспособность своей продукции», – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В рамках проекта будут построены производственно-складские корпуса производства вспененного полиэтилена и полипропилена. Планируемый объем инвестиций в проект — около 500 млн рублей, будет создано более 60 новых рабочих мест.

ООО «Технопарк Мариенбург» основано в 2017 году. За пять лет на территории было построено более 12 производственно-складских и административных корпусов для производства изоляционных и упаковочных материалов из вспененного полиэтилена и полипропилена. Компания продолжает освоение и строительство производственно-складских корпусов на всей территории промышленной зоны Корпиково. Были построены автомобильные дороги, подведен газопровод и подключены линии электропередач.