«Догазификация» в вопросах и ответах

Бесплатное подключение к газу должно быть завершено до 2023 года на территориях, где это технически возможно. Выполнять его будет единый оператор газификации по принципу «одного окна», чтобы освободить граждан от необходимости «бегать по инстанциям». Это вдвое сократит сроки подключения к газу.

Процесс подключения должен стать максимально удобным, простым и прозрачным для людей, чтобы исключить любую возможность для злоупотреблений. В частности, будет разработан прозрачный минимальный набор услуг для установки оборудования на участке и в доме.

«Как следует из статистики обращений граждан в адрес комитета по ТЭК Ленинградской области, за последние несколько недель самой актуальной темой стала тема газификации многоквартирных домов, частного сектора и садовых товариществ. На эту категорию вопросов приходится 60% от общего количества поступивших обращений. На 07 июня 2021 года продолжает действовать прежнее законодательство, регулирующее процессы газификации населения, но граждане должны понимать, что работа над уточнением формулировок в документах по определению источников финансирования, по внесению изменений в нормативные акты, ведется ежедневно», — подчеркнул председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Юрий Андреев.

Где узнать, будет ли газифицирован наш населенный пункт?

Планы газификации есть в местной администрации. Необходимо обратиться туда. Также информацию можно получить самостоятельно, обратившись к карте газификации Ленинградской области https://gazprommap.ru/lenobl

Как подключить газ?

Порядок подачи разными категориями заявителей заявок на технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, предусматривающий процедуру и условия бесплатного подключения, Правительством Российской Федерации еще не утвержден.

В настоящее время подключение объектов к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении, согласно которому газораспределительная организация обязуется осуществить подключение объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению. Для заключения договора о подключении Вам необходимо обратиться в адрес АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Есть ли льготы и на кого они распространяются?

В целях снижения стоимости мероприятий по подключению в границах земельного участка, граждане, зарегистрированные по месту жительства, в газифицируемом домовладении в Ленинградской области, могут воспользоваться Порядком предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения, утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.08.2013 N 282 (далее — Порядок).

В рамках порядка при подключении внутридомового газового оборудования индивидуального домовладения, в котором не менее одного года зарегистрированы по месту жительства граждане Российской Федерации (гражданин Российской Федерации), состоящие (состоящий) в родственных отношениях с собственником домовладения (супруг, супруга, родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), и (или) сам собственник домовладения, стоимость подключения может быть снижена на 300 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, 165 тысяч рублей — льготным категориям граждан и 145 тысяч рублей — остальным собственникам частных домов. К льготным категориям граждан отнесены пенсионеры, родители (усыновители), воспитывающие трех и более детей, а также детей-инвалидов, Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, указанные в ст. 2 Федерального закона N 5-ФЗ от 12 января 1995 года «О ветеранах», а также боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В рамках порядка гражданину — собственнику индивидуального домовладения необходимо заключить с организацией договор на выполнение работ по подключению, в котором указывается предварительная стоимость работ, доля гражданина и доля бюджета Ленинградской области. Непосредственного исполнителя работ по строительству газопровода собственник домовладения может выбрать самостоятельно, в том числе и исходя из минимальной стоимости работ. Это может быть любая организация, имеющая допуск к строительству газовых сетей и заключившая соглашение с комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области в рамках вышеназванного порядка.

Больше информации по теме газификации можно найти на сайтах: https://mrg.gazprom.ru/about/gasification/questions/?mode=preview – «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»

https://gazprom-lenobl.ru/info/vopros/ – «Газпром газораспределение Ленинградская область».