Фан-фестивали “Наши Парни” пройдут в городах России на матчах сборной на Евро 2020

Во время подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу в больших городах России пройдут мероприятия, посвященные выступлению сборной России на турнире.

8 июня в 17:00 на центральном стадионе "Динамо" им. Льва Яшина состоится открытая тренировка и встреча с болельщиками сборной России. Фанаты получат возможность лично посмотреть на подготовку команды Станислава Черчесова, а после задать любой вопрос игрокам и главному тренеру.

Во время турнира все матчи нашей сборной на главном событии лета будут показаны на городских фестивалях "Наши парни. Играем за вас" в разных городах России: в Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске, Екатеринбурге, Сочи, Москве и в Туле.

Вместе с болельщиками матчи будут смотреть легенды сборной России и звездные болельщики сборной.

Кроме того, с сегодняшнего дня на телевидении будет транслироваться манифест сборной и другие ролики о команде.

В Санкт-Петербурге и Москве начнут работу специальные брендированные автобусы "Играем за вас" с символикой сборной и портретами игроков. А в московской подземке появится тематический футбольный поезд "Наши парни".

В Екатеринбурге на производстве Трубной металлургический компании труба диаметром 1 метр 42 сантиметра и длиной 12 метров будет украшена масштабным граффити в поддержку сборной.