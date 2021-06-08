Фан-фестивали “Наши Парни” пройдут в городах России на матчах сборной на Евро 2020

Во время подготовки и
проведения чемпионата Европы по футболу в больших городах России пройдут
мероприятия, посвященные выступлению сборной России на турнире.
8 июня в 17:00 на
центральном стадионе "Динамо" им. Льва Яшина состоится открытая
тренировка и встреча с болельщиками сборной России. Фанаты получат возможность
лично посмотреть на подготовку команды Станислава Черчесова, а после задать
любой вопрос игрокам и главному тренеру.
Во время турнира все
матчи нашей сборной на главном событии лета будут показаны на городских
фестивалях "Наши парни. Играем за вас" в разных городах России: в
Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске,
Екатеринбурге, Сочи, Москве и в Туле.
Вместе с болельщиками
матчи будут смотреть легенды сборной России и звездные болельщики сборной.
Кроме того, с
сегодняшнего дня на телевидении будет транслироваться манифест сборной и другие
ролики о команде.
В Санкт-Петербурге и
Москве начнут работу специальные брендированные автобусы "Играем за
вас" с символикой сборной и портретами игроков. А в московской подземке
появится тематический футбольный поезд "Наши парни".
В Екатеринбурге на производстве Трубной металлургический компании труба
диаметром 1 метр 42 сантиметра и длиной 12 метров будет украшена масштабным
граффити в поддержку сборной.