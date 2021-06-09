«Документы на мою квартиру уже передали в МФЦ?» - новый сервис Росреестра даст ответ!

Теперь достаточно зайти с любого устройства на сервис ur47.ru, ввести номер дела в раздел «Поиск», и нужная информация появится на экране.

Просто и удобно!

Например, если вы покупаете-продаете недвижимость или планируете с риелторами сложные сделки, то с помощью сервиса узнаете о передаче документов раньше, чем придете в МФЦ. А еще на ресурсе можно найти кадастровый номер помещения или получить информацию о наложенных на объект арестах и ограничениях.

Новшество пока коснулось дел, принятых в МФЦ Всеволожского, Призерского, Кировского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского и Выборгского районов. В скором времени сервис станет доступным на территории всей области.