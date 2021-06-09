«Документы на мою квартиру уже передали в МФЦ?» - новый сервис Росреестра даст ответ!

«Документы на мою квартиру уже передали в МФЦ?» - новый сервис Росреестра даст ответ!

С начала июня начал работать удобный ресурс Росреестра ur47.ru. На нем можно проверить дату передачи в МФЦ документов по услугам «Росреестра» и «Кадастровой палаты».

Рубрики : Общество     09 Jun 2021

Теперь достаточно зайти с любого устройства на сервис ur47.ru, ввести номер дела в раздел «Поиск», и нужная информация появится на экране.

Просто и удобно!

Например, если вы покупаете-продаете недвижимость или   планируете с риелторами сложные сделки, то с помощью сервиса узнаете о передаче документов раньше, чем придете в МФЦ.  А еще на ресурсе можно найти кадастровый номер помещения или получить информацию о наложенных на объект арестах и ограничениях.

 Новшество пока коснулось дел, принятых в МФЦ Всеволожского, Призерского, Кировского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского и Выборгского районов. В скором времени сервис станет доступным на территории всей области.

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