«Документы на мою квартиру уже передали в МФЦ?» - новый сервис Росреестра даст ответ!

Теперь достаточно зайти с
любого устройства на сервис ur47.ru, ввести номер дела в раздел «Поиск», и
нужная информация появится на экране.
Просто и удобно!
Например, если вы
покупаете-продаете недвижимость или
планируете с риелторами сложные сделки, то с помощью сервиса узнаете о
передаче документов раньше, чем придете в МФЦ.
А еще на ресурсе можно найти кадастровый номер помещения или получить
информацию о наложенных на объект арестах и ограничениях.
Новшество пока коснулось дел, принятых в МФЦ
Всеволожского, Призерского, Кировского, Тосненского, Гатчинского,
Ломоносовского и Выборгского районов. В скором времени сервис станет доступным
на территории всей области.