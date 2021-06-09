Не храните ПИН-код вместе с банковской картой

- НОВОСТИ
- АФИША
- СПРАВОЧНИК ПРЕДПРИЯТИЙ
- ОФИЦИАЛЬНО
- СПЕЦПРОЕКТЫ
- О ГАЗЕТЕ
- КОНТАКТЫ
- АРХИВ
-
ПИН-код — это ключ к вашим деньгам. Хранить его в кошельке вместе с картой, а тем более писать на самой карте, это все равно что повесить ключ от вашей квартиры прямо на дверь. Согласитесь, не самое безопасное решение. Если ПИН-код все-таки попал в чужие руки, немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту. #Fingram_Lenobl
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.