Не храните ПИН-код вместе с банковской картой

ПИН-код — это ключ к вашим деньгам. Хранить его в кошельке вместе с картой, а тем более писать на самой карте, это все равно что повесить ключ от вашей квартиры прямо на дверь. Согласитесь, не самое безопасное решение. Если ПИН-код все-таки попал в чужие руки, немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту. #Fingram_Lenobl

Рубрики : Общество     09 Jun 2021
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