Область подключилась к марафону #ОставайсяДонором

Область подключилась к марафону #ОставайсяДонором

В Ленинградской области стартовал российский марафон #ОставайсяДонором, приуроченный к Всемирному дню донора.

Рубрики : Общество     09 Jun 2021

Акция #ОставайсяДонором проходит до 30 июня и имеет федеральный статус. Команды «Молодежки ОНФ» во всех 85 регионах принимают участие в марафоне и приглашают всех желающих на донорские пункты.

Если вы хорошо себя чувствуете, у вас нет противопоказаний к донации, вы старше 18 лет и ваш вес более 55 кг, вас ждут в Центре крови Ленинградской области.

В Гатчинском районе кровь можно сдать: понедельник – среда с 8:00 до 14:00 (11, 18, 23 июня ПРИЕМА НЕТ), четверг с 13:00 до 19:00, пятница с 8:30 до 11:00 по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 15«Б», тел.: 8(81371)-35-157. При себе необходимо иметь паспорт.

Кстати, донорам предусмотрены меры социальной поддержки: два дня отдыха и компенсация на питание в размере 1211,55 рублей.

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