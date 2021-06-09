Область подключилась к марафону #ОставайсяДонором

Акция #ОставайсяДонором
проходит до 30 июня и имеет федеральный статус. Команды «Молодежки ОНФ» во всех
85 регионах принимают участие в марафоне и приглашают всех желающих на
донорские пункты.
Если вы хорошо себя
чувствуете, у вас нет противопоказаний к донации, вы старше 18 лет и ваш вес
более 55 кг, вас ждут в Центре крови Ленинградской области.
В Гатчинском районе кровь
можно сдать: понедельник – среда с 8:00 до 14:00 (11, 18, 23 июня ПРИЕМА НЕТ),
четверг с 13:00 до 19:00, пятница с 8:30 до 11:00 по адресу: г. Гатчина, ул.
Рощинская, д. 15«Б», тел.: 8(81371)-35-157. При себе необходимо иметь паспорт.
Кстати, донорам
предусмотрены меры социальной поддержки: два дня отдыха и компенсация на
питание в размере 1211,55 рублей.