Областные спасатели прошли огонь и воду в лодейнопольских лесах

Поисково-спасательные
отряды отработали тушение пожара и операцию по спасению пострадавших в природной
среде, пользуясь водной и специальной техникой.
«Пострадавшие» —
парашютисты-манекены, застрявшие на дереве, —после пересечения реки Свирь в
рамках учений были «спасены» с помощью альпинистского снаряжения, получили
первую помощь и были доставлены в медицинский пункт.
«Подобные учения имеют
высокую практическую значимость. Спасателям важно отработать технику в условиях
максимально приближенных к реальности. Мы проводим такие мероприятия регулярно
с целью тренировки поисково-спасательных
подразделений Ленинградской области для решения аналитических и управленческих
задач при организации поисково-спасательных работ. Все поставленные в ходе
учений задачи были выполнены в полном объёме», — сообщил вице-губернатор
Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин.