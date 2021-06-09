Областные спасатели прошли огонь и воду в лодейнопольских лесах

Поисково-спасательные отряды отработали тушение пожара и операцию по спасению пострадавших в природной среде, пользуясь водной и специальной техникой.

«Пострадавшие» — парашютисты-манекены, застрявшие на дереве, —после пересечения реки Свирь в рамках учений были «спасены» с помощью альпинистского снаряжения, получили первую помощь и были доставлены в медицинский пункт.

«Подобные учения имеют высокую практическую значимость. Спасателям важно отработать технику в условиях максимально приближенных к реальности. Мы проводим такие мероприятия регулярно с целью тренировки поисково-спасательных подразделений Ленинградской области для решения аналитических и управленческих задач при организации поисково-спасательных работ. Все поставленные в ходе учений задачи были выполнены в полном объёме», — сообщил вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин.