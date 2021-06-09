Первый в мире памятник Аполлону Майкову – в Сиверском

Памятник был торжественно открыт 4-го июня – в день 200-летия со дня рождения поэта. На открытие собрались жители поселка, инициаторы создания памятника, почетные гости, представители администрации.

Торжественный митинг открыла заведующая Сиверской библиотекой им. А.Н. Майкова Светлана Спиридонова, подчеркнувшая значение личности поэта для культурного развития не только Сиверской, но и всей России. О жизни и благотворительной деятельности Майкова говорил глава сиверской администрации Дмитрий Румянцев. Ибо Аполлон Николаевич, приобретя дачу в Сиверской, не ограничился отдыхом на природе, а принялся вкладывать средства в культурное и духовное развитие полюбившейся ему «дачной столицы».

- Церковь Петра и Павла была построена за счет Аполлона Майкова, и первая изба-читальня, которая впоследствии стала крестьянской школой в Сиверской, также появилась благодаря его меценатским средствам, – отметил в своем выступлении Дмитрий Румянцев. – Неспроста бюст смотрит в сторону реки Оредеж, которая вдохновляла поэта на создание его произведений. А молодежный сквер будет еще одной туристической жемчужиной на карте Сиверского.

Бюст открыл автор – скульптор Артём Рычков, работавший при поддержке архитектора Александры Морозовой. Артем Владимирович отметил, что ваять ему пришлось с нуля – этот бюст стал первым в мире изображением поэта в камне:

- Когда я работал, то не нашел нигде ни одного аналога – в Сиверском памятник Майкову появился впервые. И многие будут судить о внешности поэта именно по его первому скульптурному портрету.

На церемонии открытия звучали стихи Майкова и отрывки из его биографии. Выступал артист театра «Русская антреприза» им. А. Миронова Михаил Драгунов; поэт литературного объединения «Сиверское братство» Владимир Сабадаш прочитал стихотворение Владимира Штормового, посвященное Аполлону Майкову. Как и полтора столетия назад – при освящении сиверского храма Петра и Павла – в день открытия памятника поэту-меценату пел детский хор. Методист музея «Дачная столица» Рашид Ганцев в своем выступлении подчеркнул важность сохранения памяти о людях, внесших большой вклад в развитие Сиверской.

В мероприятии участвовали почетные гости – председатель правления Ленинградского областного отделения Союза писателей России Сергей Порохов, член общественного совета при Министерстве культуры РФ проректор Санкт-Петербургского института культуры Сергей

Шукшин. На церемонии присутствовало много детей и молодежи.

Значительную финансовую помощь в создании памятника А.Н. Майкову оказала депутат областного парламента Людмила Тептина. Депутат Сиверского поселения Анатолий Комар помог в организации производства пилона. Сиверская администрация в кратчайшие сроки благоустроила сквер, где установлен памятник. Память и благодарность Аполлону Майкову получили достойное воплощение на Сиверской земле спустя 124 года после смерти поэта.



