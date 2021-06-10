Дорожный ремонт для местных улиц

В общей сложности региональный
дорожный комитет заключил 231 соглашение по предоставлению финансовой помощи
администрациям муниципальных образований. Объем областных субсидий составил 1,1
млрд рублей, предполагается обновление 203 км муниципальных улиц. В ближайшее
время муниципалитеты должны начать ремонтные работы.
Распределение средств
носит заявительный характер: местные власти определяют объекты для ремонта,
после чего направляют весь необходимый пакет документов в дорожный комитет
Ленинградской области. Часть субсидий распределяется на конкурсной основе,
качество заявок оценивает специальная комиссия.
Субсидии муниципальным
образованиям на ремонт местных дорог выделяются в регионе с 2012 года. За
девять лет было отремонтировано более 500 км местных дорог.
В числе источников
формирования муниципальных дорожных фондов — 10% от акцизов на нефтепродукты.
Кроме того, правительство Ленинградской области ежегодно предусматривают
субсидии муниципальным образованиям на мероприятия по развитию и улучшению
дорог местного значения.
В Гатчине отремонтируют
участок ул. Леонова (от ул.Чехова до пересечения с ул.Карла Маркса).
В Гатчинском районе будут
отремонтированы участок автомобильной дороги д.Бор - д.Шаглино - д.Руссолово,
участок Корпиковского шоссе, дорога в д. Ротково, ул. Кириллова в Малом Верево,
ул. Полевая и ул. Солнечная от дома №1 до дома №14 в п. Войсковицы, участок автомобильной дороги по ул. Бакунина
от ул. Краснофлотская до земельного участка №72 по ул. Бакунина в п. Вырица, ул.Маяковского
в посёлке Дружная Горка, участок автомобильной дороги общего пользования местного
значения п. Елизаветино, пл. Дружбы (от д.№ 17 до д.№ 41- Дом культуры). Будет
произведен ремонт асфальтобетонного покрытия Покровского переулка и Среднего
проспект в пос. Прибытково (участок от ул.Некрасова до ул.Парковая), ремонт
участка автомобильного проезда ул. Антропшинской (от д. 128 в сторону ул.
Железнодорожная) и ул. Школьной в г.
Коммунаре. В Новосветском поселении выполнят ремонт автомобильной дороги вдоль
д.№45.
Будет выполнен ремонт участка
автомобильной дороги в дер. Пудомяги (от пересечения с региональной
автомобильной дорогой Красное Село- Гатчина-Павловск, вдоль дома № 1 и № 2, до
ул. Славы), ремонт участка автомобильной дороги по ул.Привокзальной в п.Мыза-Ивановка,
ремонт участка дороги местного значения в д.Скворицы.
Будут проведены работы по
исправлению профиля и щебеночный ремонт дороги в д. Даймище, Большой проспект,
а также выполнен щебеночный ремонт дороги в селе Рождествено на Вырской улице.
В Сиверском поселении выполнят
ремонт участка автомобильной дороги по ул. Красная (длиной 657 п.м. от
перекрестка с Белогорским шоссе до д. № 31).
В Сусанинском поселении
проведут ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги общего пользования в п.
Кобралово, ул. Зеленая, от участка 32 до пересечения с ул. Лесная,
протяженностью 340 метров.
Будет также выполнен ремонт
проезда №4 в д.Сяськелево, Офицерского проезда в д.Тойворово и ремонт
дорожного покрытия в щебеночном исполнении ул.Новой в пос.Тайцы.