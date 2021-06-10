Дорожный ремонт для местных улиц

В общей сложности региональный дорожный комитет заключил 231 соглашение по предоставлению финансовой помощи администрациям муниципальных образований. Объем областных субсидий составил 1,1 млрд рублей, предполагается обновление 203 км муниципальных улиц. В ближайшее время муниципалитеты должны начать ремонтные работы.

Распределение средств носит заявительный характер: местные власти определяют объекты для ремонта, после чего направляют весь необходимый пакет документов в дорожный комитет Ленинградской области. Часть субсидий распределяется на конкурсной основе, качество заявок оценивает специальная комиссия.

Субсидии муниципальным образованиям на ремонт местных дорог выделяются в регионе с 2012 года. За девять лет было отремонтировано более 500 км местных дорог.

В числе источников формирования муниципальных дорожных фондов — 10% от акцизов на нефтепродукты. Кроме того, правительство Ленинградской области ежегодно предусматривают субсидии муниципальным образованиям на мероприятия по развитию и улучшению дорог местного значения.

В Гатчине отремонтируют участок ул. Леонова (от ул.Чехова до пересечения с ул.Карла Маркса).

В Гатчинском районе будут отремонтированы участок автомобильной дороги д.Бор - д.Шаглино - д.Руссолово, участок Корпиковского шоссе, дорога в д. Ротково, ул. Кириллова в Малом Верево, ул. Полевая и ул. Солнечная от дома №1 до дома №14 в п. Войсковицы, участок автомобильной дороги по ул. Бакунина от ул. Краснофлотская до земельного участка №72 по ул. Бакунина в п. Вырица, ул.Маяковского в посёлке Дружная Горка, участок автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Елизаветино, пл. Дружбы (от д.№ 17 до д.№ 41- Дом культуры). Будет произведен ремонт асфальтобетонного покрытия Покровского переулка и Среднего проспект в пос. Прибытково (участок от ул.Некрасова до ул.Парковая), ремонт участка автомобильного проезда ул. Антропшинской (от д. 128 в сторону ул. Железнодорожная) и ул. Школьной в г. Коммунаре. В Новосветском поселении выполнят ремонт автомобильной дороги вдоль д.№45.

Будет выполнен ремонт участка автомобильной дороги в дер. Пудомяги (от пересечения с региональной автомобильной дорогой Красное Село- Гатчина-Павловск, вдоль дома № 1 и № 2, до ул. Славы), ремонт участка автомобильной дороги по ул.Привокзальной в п.Мыза-Ивановка, ремонт участка дороги местного значения в д.Скворицы.

Будут проведены работы по исправлению профиля и щебеночный ремонт дороги в д. Даймище, Большой проспект, а также выполнен щебеночный ремонт дороги в селе Рождествено на Вырской улице.

В Сиверском поселении выполнят ремонт участка автомобильной дороги по ул. Красная (длиной 657 п.м. от перекрестка с Белогорским шоссе до д. № 31).

В Сусанинском поселении проведут ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги общего пользования в п. Кобралово, ул. Зеленая, от участка 32 до пересечения с ул. Лесная, протяженностью 340 метров.

Будет также выполнен ремонт проезда №4 в д.Сяськелево, Офицерского проезда в д.Тойворово и ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении ул.Новой в пос.Тайцы.