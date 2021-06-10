Из безработных – в управленцы

Центр занятости
населения Ленинградской области и Выборгский филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации (РАНХиГС) подписали соглашение о сотрудничестве при реализации
мероприятий в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального
проекта «Демография», направленных на эффективную занятость населения и
развитие трудовых ресурсов Ленинградской области.
РАНХиГС в рамках
нацпроекта предлагает жителям Ленинградской области обучение по 16
специальностям. Среди них – «Управление персоналом организации», «Психология
управления», «Управление государственными и муниципальными закупками», «Деловая
культура и имидж в профессиональной служебной деятельности», «Цифровая
трансформация в управлении», «Бизнес-планирование», «Муниципально-частное
партнёрство» и другие.
«Оставить заявку на
обучение просто – это можно сделать на портале «Работа в России». Если же у
человека, который хочет пойти учиться, есть вопросы, сотрудники филиалов службы
занятости с радостью ответят на них», — прокомментировал первый заместитель
председателя комитета по труду и занятости населения Ленинградской области
Тимофей Котов.
В рамках реализации
национального проекта «Демография» в 2021 году планируется обучить за счет
государства почти 2000 жителей Ленинградской области — ищущих работу и
обратившихся в службу занятости, включая безработных, лиц старше 50 лет и
предпенсионеров, женщин в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет,
а также нетрудоустроенных мам дошкольников в возрасте до семи лет.
Федеральный проект
«Содействие занятости» входит в национальный проект «Демография», реализуемый
по инициативе президента страны Владимира Путина. Обучение проводят федеральные
операторы проекта – Томский государственный университет, РАНХиГС и Академия
«Ворлдскиллс».