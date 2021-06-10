Из безработных – в управленцы

Центр занятости населения Ленинградской области и Выборгский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) подписали соглашение о сотрудничестве при реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», направленных на эффективную занятость населения и развитие трудовых ресурсов Ленинградской области.

РАНХиГС в рамках нацпроекта предлагает жителям Ленинградской области обучение по 16 специальностям. Среди них – «Управление персоналом организации», «Психология управления», «Управление государственными и муниципальными закупками», «Деловая культура и имидж в профессиональной служебной деятельности», «Цифровая трансформация в управлении», «Бизнес-планирование», «Муниципально-частное партнёрство» и другие.

«Оставить заявку на обучение просто – это можно сделать на портале «Работа в России». Если же у человека, который хочет пойти учиться, есть вопросы, сотрудники филиалов службы занятости с радостью ответят на них», — прокомментировал первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Тимофей Котов.

В рамках реализации национального проекта «Демография» в 2021 году планируется обучить за счет государства почти 2000 жителей Ленинградской области — ищущих работу и обратившихся в службу занятости, включая безработных, лиц старше 50 лет и предпенсионеров, женщин в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также нетрудоустроенных мам дошкольников в возрасте до семи лет.

Федеральный проект «Содействие занятости» входит в национальный проект «Демография», реализуемый по инициативе президента страны Владимира Путина. Обучение проводят федеральные операторы проекта – Томский государственный университет, РАНХиГС и Академия «Ворлдскиллс».