Пётр Великий и Суворов зовут туристов в Ленинградскую область

Тур по историческим местам Ленинградской области, связанным с деятельностью Петра I и знаменитого полководца Александра Суворова, стартовал 9 июня ― в день рождения царя-реформатора.
В течение двух дней
участники побывают в Выборгском и Приозерском районах, посетят Выборгский
замок, Петровскую горку, музей-крепость Корела, Петровский редут, гидротехнические сооружения каналы в
Шлиссельбурге, шлюзы, построенные по указу Петра I для обхода Ладожского озера,
офицерские казармы Суздальского пехотного полка в Новой Ладоге, которым
командовал Александр Суворов и многие другие объекты.