Пётр Великий и Суворов зовут туристов в Ленинградскую область

Пётр Великий и Суворов зовут туристов в Ленинградскую область

Региональные туроператоры знакомятся с «Петровскими городами» и «Дорогами Суворова»: по итогам путешествия объединенный маршрут станет доступен туристам.

Рубрики : Общество     10 Jun 2021

Тур по историческим местам Ленинградской области, связанным с деятельностью Петра I и знаменитого полководца Александра Суворова, стартовал 9 июня ― в день рождения царя-реформатора.

В течение двух дней участники побывают в Выборгском и Приозерском районах, посетят Выборгский замок, Петровскую горку, музей-крепость Корела, Петровский редут,  гидротехнические сооружения каналы в Шлиссельбурге, шлюзы, построенные по указу Петра I для обхода Ладожского озера, офицерские казармы Суздальского пехотного полка в Новой Ладоге, которым командовал Александр Суворов и многие другие объекты.

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