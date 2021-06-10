Пётр Великий и Суворов зовут туристов в Ленинградскую область

Тур по историческим местам Ленинградской области, связанным с деятельностью Петра I и знаменитого полководца Александра Суворова, стартовал 9 июня ― в день рождения царя-реформатора.

В течение двух дней участники побывают в Выборгском и Приозерском районах, посетят Выборгский замок, Петровскую горку, музей-крепость Корела, Петровский редут, гидротехнические сооружения каналы в Шлиссельбурге, шлюзы, построенные по указу Петра I для обхода Ладожского озера, офицерские казармы Суздальского пехотного полка в Новой Ладоге, которым командовал Александр Суворов и многие другие объекты.