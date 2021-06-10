В Лужском районе прошел областной спортивный форум предпринимателей

На полосу препятствий
длиною в километр, которая стала главным событием дня, вышли 42 команды. По
итогам соревнований первое место заняла команда Тосненского района, второе
место – команда из Выборгского района, на третьем месте – команда администрации
Лужского района.
«Вести своё дело, быть
предпринимателем, значит, всегда быть в активной работе. Предпринимателям важно
переключаться, разгружаться, и спорт, с моей точки зрения, – лучший способ
восстановиться перед бизнес-подвигами», – сказал заместитель председателя
правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического
развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов в своем приветствии
участникам. Заместитель председателя правительства также вместе с командой
принял участие в соревнованиях.
Он вручил Почетный знак
«Почетный предприниматель Ленинградской области» исполнительному директору ООО
«Гатчинская строительно-монтажная компания» Веронике Адамюк и генеральному
директору ООО «Макси-Строй» из Выборгского района Максиму Навойкову, а также
Почетную грамоту Министерства просвещения Российской Федерации генеральному
директору ООО «Тигренок» Юлии Лукиной.
«Минута славы» была
предоставлена победителям областного конкурса предпринимателей «Проект на
миллион» – Елене Гусевой, директору ООО «Верность» (Центр для пожилых людей в
Подпорожском районе), победителю конкурса в номинации «Лучший бизнес-проект в
сфере социальных услуг» и Юрию Спорову, директору компании «Земляки» из
Лужского района, победившему в номинации «Лучший бизнес-проект в сфере
производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий».
Форум проводится во
второй раз, и в этом году впервые для участия в каждую команду были приглашены
самозанятые граждане, число которых в регионе растет из месяца в месяц. Поэтому
частью программы форума стали тренинг на тему самозанятости и истории успеха
самозанятых в сфере спорта и фитнеса.
Вне торжественной и
спортивной части программы прошли мастер-классы Центра общественного здоровья и
медицинской профилактики Ленинградской области, выставка военной техники,
выступления военно-патриотических коллективов Ленинградской области и, конечно,
солдатская каша и чай с полевой кухни.
Организатором форума
выступил комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
и Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области.
Фото lenoblast.bezformata.com