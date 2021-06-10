В Лужском районе прошел областной спортивный форум предпринимателей

На полосу препятствий длиною в километр, которая стала главным событием дня, вышли 42 команды. По итогам соревнований первое место заняла команда Тосненского района, второе место – команда из Выборгского района, на третьем месте – команда администрации Лужского района.

«Вести своё дело, быть предпринимателем, значит, всегда быть в активной работе. Предпринимателям важно переключаться, разгружаться, и спорт, с моей точки зрения, – лучший способ восстановиться перед бизнес-подвигами», – сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов в своем приветствии участникам. Заместитель председателя правительства также вместе с командой принял участие в соревнованиях.

Он вручил Почетный знак «Почетный предприниматель Ленинградской области» исполнительному директору ООО «Гатчинская строительно-монтажная компания» Веронике Адамюк и генеральному директору ООО «Макси-Строй» из Выборгского района Максиму Навойкову, а также Почетную грамоту Министерства просвещения Российской Федерации генеральному директору ООО «Тигренок» Юлии Лукиной.

«Минута славы» была предоставлена победителям областного конкурса предпринимателей «Проект на миллион» – Елене Гусевой, директору ООО «Верность» (Центр для пожилых людей в Подпорожском районе), победителю конкурса в номинации «Лучший бизнес-проект в сфере социальных услуг» и Юрию Спорову, директору компании «Земляки» из Лужского района, победившему в номинации «Лучший бизнес-проект в сфере производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий».

Форум проводится во второй раз, и в этом году впервые для участия в каждую команду были приглашены самозанятые граждане, число которых в регионе растет из месяца в месяц. Поэтому частью программы форума стали тренинг на тему самозанятости и истории успеха самозанятых в сфере спорта и фитнеса.

Вне торжественной и спортивной части программы прошли мастер-классы Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ленинградской области, выставка военной техники, выступления военно-патриотических коллективов Ленинградской области и, конечно, солдатская каша и чай с полевой кухни.

Организатором форума выступил комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области.

Фото lenoblast.bezformata.com