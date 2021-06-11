«Десант здоровья» - для тех, кому нужна помощь

Акция «Десант здоровья» была спланирована по инициативе председателя Совета ветеранов Сиверского городского поселения Тамары Алексеевны Мироновой. Среди волонтёров, которые принимают в ней участие, - члены Совета ветеранов, студенты политехнического факультета ГИЭФПТ, курсисты Школы третьего возраста.

Как сообщают участники «Десанта здоровья», уже первая акция показала, что некоторые ветераны проживают в очень тяжелых условиях. Среди них есть одинокие или с такими же пожилыми родственниками. Люди не один год живут без удобств, в неубранных помещениях, поскольку у них нет сил на поддержание порядка в доме. Для каждого из них посещение волонтёров «Десанта здоровья» стало настоящей радостью. Участники акции записали просьбы и пожелания пожилых людей, побеседовали с ними, рассказали новости Сиверского поселения. Следующим этапом будет поиск волонтёров и оказание помощи маломобильным и немобильным людям.

Подобные акции волонтёры «Десанта здоровья» планируют проводить в течение июня-сентября. Задача - посетить всех ветеранов Сиверского поселения с целью обследования их жилищных условий и состояние здоровья.

Участники проекта благодарят всех, кто поддержал первую акцию «Десант здоровья». Собрать продовольственные наборы для поддержки ветеранов волонтёрам акции «Десант здоровья» помогли спонсоры. Среди добровольных помощников акции - фонд «Память, ответственность и будущее» и фонд «КАФ» (поддержка в реализации акции), индивидуальный предприниматель Нина Ивановна Плешакова (оперативная работа по сбору продуктовых наборов), депутат Сиверского поселения Виталий Петров (доставка и разгрузка наборов).

Источник: Группа ВКонтакте «Сиверская школа третьего возраста»