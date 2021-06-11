«Десант здоровья» - для тех, кому нужна помощь

Акция «Десант здоровья» была спланирована по инициативе председателя Совета ветеранов Сиверского городского поселения Тамары Алексеевны Мироновой. Среди волонтёров, которые принимают в ней участие, - члены Совета ветеранов, студенты политехнического факультета ГИЭФПТ, курсисты Школы третьего возраста.
Как
сообщают участники «Десанта здоровья», уже первая акция показала, что некоторые
ветераны проживают в очень тяжелых условиях. Среди них есть одинокие или с
такими же пожилыми родственниками. Люди не один год живут без удобств, в
неубранных помещениях, поскольку у них нет сил на поддержание порядка в доме.
Для каждого из них посещение волонтёров «Десанта здоровья» стало настоящей
радостью. Участники акции записали просьбы и пожелания пожилых людей,
побеседовали с ними, рассказали новости Сиверского поселения. Следующим этапом
будет поиск волонтёров и оказание помощи маломобильным и немобильным людям.
Подобные
акции волонтёры «Десанта здоровья» планируют проводить в течение июня-сентября.
Задача - посетить всех ветеранов Сиверского поселения с целью обследования их
жилищных условий и состояние здоровья.
Участники
проекта благодарят всех, кто поддержал первую акцию «Десант здоровья». Собрать
продовольственные наборы для поддержки ветеранов волонтёрам акции «Десант
здоровья» помогли спонсоры. Среди добровольных помощников акции - фонд «Память,
ответственность и будущее» и фонд «КАФ» (поддержка в реализации акции),
индивидуальный предприниматель Нина Ивановна Плешакова (оперативная работа по
сбору продуктовых наборов), депутат Сиверского поселения Виталий Петров
(доставка и разгрузка наборов).