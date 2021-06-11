«Гжельская роспись» глазами детей

Юные
художники центра «Созвездие» мариенбургского клуба «Чайка» стали постоянными
авторами вернисажей в библиотеке. С марта месяца прошло несколько
художественных выставок детского рисунка: «Городецкая роспись», «Кошкин дом»,
«Весенние цветы», «Хохломская роспись».
Выставка
«Гжельская роспись» открылась в библиотеке 1 июня. Все представленные работы –
результат совместной деятельности ребят и их талантливого преподавателя Ирины Гринкевич.
Ирина Викторовна не просто учит детей рисовать, но стремится как можно полнее
познакомить их со всем многообразием культурного наследия нашей родины. А
выставка – самая зримая форма демонстрации результатов педагогической работы, популяризация
детского творчества.
Вернисажи
«Созвездия» в библиотеке в Мариенбурге стали традицией. Удивительный мир
детского рисунка всегда подкупает своей искренностью. На этих выставках
читатели и гости библиотеки могут по-другому взглянуть на мир и даже почерпнуть
новые идеи для собственного творчества. Выставка «Гжельская роспись» продлится 30 июня.