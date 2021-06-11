«Гжельская роспись» глазами детей

Юные художники центра «Созвездие» мариенбургского клуба «Чайка» стали постоянными авторами вернисажей в библиотеке. С марта месяца прошло несколько художественных выставок детского рисунка: «Городецкая роспись», «Кошкин дом», «Весенние цветы», «Хохломская роспись».

Выставка «Гжельская роспись» открылась в библиотеке 1 июня. Все представленные работы – результат совместной деятельности ребят и их талантливого преподавателя Ирины Гринкевич. Ирина Викторовна не просто учит детей рисовать, но стремится как можно полнее познакомить их со всем многообразием культурного наследия нашей родины. А выставка – самая зримая форма демонстрации результатов педагогической работы, популяризация детского творчества.

Вернисажи «Созвездия» в библиотеке в Мариенбурге стали традицией. Удивительный мир детского рисунка всегда подкупает своей искренностью. На этих выставках читатели и гости библиотеки могут по-другому взглянуть на мир и даже почерпнуть новые идеи для собственного творчества. Выставка «Гжельская роспись» продлится 30 июня.