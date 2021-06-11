Награды в канун Дня России

Глава региона Александр Дрозденко отметил, что в успехах области есть вклад каждого из собравшихся в торжественном зале.

«Награждение лучших в преддверии государственного праздника — это добрая традиция нашей семьи ленинградской. И пусть говорят, что сейчас другие времена, но награды никогда не утратят свою ценность. Это почет, признание заслуг», — подчеркнул губернатор.

Ленинградская область является в экономике страны регионом-донором, регионом с высокой инвестиционной привлекательностью, заключившим треть всех инвестсоглашений на недавнем Петербургском международном экономическом форуме.

«Инвестиции в экономику региона означают инвестиции в благосостояние наших людей, которые позволили нам принять Социальный кодекс, признанный лучшим в Европе, принять закон о 47 гарантиях, которые область берет нас себя перед жителями. По итогам 2020-го Ленинградская область, несмотря на трудности, связанные с пандемией, вошла в число 8 регионов России, которые показали рост по всем основным социально-экономическим показателям. Каждый день мы пишем историю нашего региона, и новые страницы в этой истории написаны вами. Спасибо вам большое за труд», — поблагодарил Александр Дрозденко.

Среди награжденных сегодня в Доме правительства — медицинские работники, работники культуры, науки, производства, педагоги, волонтеры, юные спасатели.

Благодарность оргкомитета по проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне объявлена художественному руководителю симфонического оркестра Ленинградской области Михаилу Голикову, медаль ордена «Родительская слава» вручена многодетной семье Дмитрия и Натальи Клименко из Всеволожска.

Свидетельство на право получения гранта Президента РФ вручено молодому ученому Петербургского института ядерной физики – НИЦ «Курчатовский институт» Олегу Утесову.

Среди награжденных есть и другие гатчинцы.

За вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга награждены Почетной грамотой Президента Российской Федерации сотрудники Гатчинской КМБ: врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации стационара Исса Хаджимуратович Гадаборшев, медицинская сестра процедурная неврологического отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Рита Сергеевна Ефимова, медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии и реанимации Дарья Игоревна Захарова, участковый врач-терапевт Коммунаровской городской поликлиники Александр Владимирович Пивнев. Благодарность Президента Российской Федерации объявлена санитару приемного отделения стационара Сиверской районной больницы Виталию Петровичу Томилову.

За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу благодарность Министра культуры Российской Федерации объявлена

руководителю ансамбля бального танца «Жемчужина» Центра творчества юных г. Гатчина Евгению Юрьевичу Квачеву.

За большой вклад в социально-экономическое развитие Ленинградской области знаком отличия «За заслуги перед Ленинградской областью» награжден председатель совета директоров акционерного общества «Усть-Луга Ойл», Почетный гражданин Гатчинского района Александр Петрович Худилайнен.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области