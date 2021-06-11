Награды в канун Дня России

Глава региона
Александр Дрозденко отметил, что в успехах области есть вклад каждого из
собравшихся в торжественном зале.
«Награждение
лучших в преддверии государственного праздника — это добрая традиция нашей
семьи ленинградской. И пусть говорят, что сейчас другие времена, но награды
никогда не утратят свою ценность. Это почет, признание заслуг», — подчеркнул
губернатор.
Ленинградская
область является в экономике страны регионом-донором, регионом с высокой
инвестиционной привлекательностью, заключившим треть всех инвестсоглашений на
недавнем Петербургском международном экономическом форуме.
«Инвестиции в
экономику региона означают инвестиции в благосостояние наших людей, которые
позволили нам принять Социальный кодекс, признанный лучшим в Европе, принять
закон о 47 гарантиях, которые область берет нас себя перед жителями. По итогам 2020-го Ленинградская область,
несмотря на трудности, связанные с пандемией, вошла в число 8 регионов России,
которые показали рост по всем основным социально-экономическим показателям. Каждый
день мы пишем историю нашего региона, и новые страницы в этой истории написаны
вами. Спасибо вам большое за труд», — поблагодарил Александр Дрозденко.
Среди награжденных
сегодня в Доме правительства — медицинские работники, работники культуры,
науки, производства, педагоги, волонтеры, юные спасатели.
Благодарность
оргкомитета по проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне объявлена художественному руководителю симфонического
оркестра Ленинградской области Михаилу Голикову, медаль ордена «Родительская
слава» вручена многодетной семье Дмитрия и Натальи Клименко из Всеволожска.
Свидетельство на
право получения гранта Президента РФ вручено молодому ученому Петербургского
института ядерной физики – НИЦ «Курчатовский институт» Олегу Утесову.
Среди награжденных
есть и другие гатчинцы.
За вклад в борьбу
с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность и высокий
профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга награждены Почетной
грамотой Президента Российской Федерации сотрудники Гатчинской КМБ: врач-анестезиолог-реаниматолог
отделения анестезиологии и реанимации стационара Исса Хаджимуратович Гадаборшев,
медицинская сестра процедурная неврологического отделения для больных с острым
нарушением мозгового кровообращения Рита Сергеевна Ефимова, медицинская сестра-анестезист
отделения анестезиологии и реанимации Дарья Игоревна Захарова, участковый
врач-терапевт Коммунаровской городской поликлиники Александр Владимирович Пивнев. Благодарность
Президента Российской Федерации объявлена санитару приемного отделения стационара
Сиверской районной больницы Виталию Петровичу Томилову.
За большой вклад в
развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу благодарность Министра
культуры Российской Федерации объявлена
руководителю ансамбля
бального танца «Жемчужина» Центра творчества юных г. Гатчина Евгению Юрьевичу
Квачеву.
За большой вклад в
социально-экономическое развитие Ленинградской области знаком отличия «За
заслуги перед Ленинградской областью» награжден председатель совета директоров
акционерного общества «Усть-Луга Ойл», Почетный гражданин Гатчинского района Александр
Петрович Худилайнен.
Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области