«Партнерство каждому ребенку» помогает социальным специалистам

Автономная некоммерческая организация известна в Гатчине и Гатчинском районе благодаря сотрудничеству с благотворительным фондом многодетных матерей, опекунов и одиноких матерей «Теплый дом» под руководством Ларисы Калининой.

«Партнерство каждому ребенку» начало свою работу в 2009 году. До этого – с 1994 года организация работала как филиал благотворительной организации «Эвричайлд» в России. Более 25 лет организация защищает право каждого ребенка на безопасное и надежное семейное окружение в соответствии с Конвенцией ОНН по правам ребенка, Конституцией РФ, федеральными и региональными законами России.

АНО «Партнерство каждому ребенку» работает в нескольких направлениях, разрабатывая и предоставляя семьям и детям различные социальные услуги, в том числе по обеспечению временного ухода и присмотра за детьми с инвалидностью. Организация предлагает услуги по экстренному размещению детей в специально обученных профессиональных семьях, чтобы исключить даже временное пребывание (особенно младенцев и детей младшего возраста) в стационарных и интернатных учреждениях.

С 2018 года в качестве структурного подразделения на базе организации открылся Ресурсный центр прикладной социальной работы. Здесь разрабатываются и проводятся программы для повышения квалификации специалистов по социальной работе. Данные программы обучения знакомят слушателей с новейшими российскими и международными исследованиями, теорией и практикой социальной работы, дают знания и практические навыки, необходимые для эффективной работы по укреплению семьи, кризисному вмешательству, привлечению профессиональных семей и сохранению ребенка в семье.

Вот уже второй год АНО «Партнерство каждому ребенку» при поддержке Европейского Союза реализует проект «Эффективные социальные услуги для детей и родителей в России» на территории десяти регионов России, в их числе и Ленинградская область. В рамках проекта специалистов по социальной работе регионов обучают инновационным социальным технологиям, которые они будут использовать в своей ежедневной работе по сопровождению детей и семей с целью профилактики социального сиротства. Среди них «Передышка» и «Служба активной семейной поддержки».

«Передышка» – это социальная услуга по кратковременному уходу и присмотру за детьми-инвалидами на дому. Она дает возможность на время доверить заботу о ребенке подготовленному социальному помощнику или профессиональной партнерской семье.

«Служба активной семейной поддержки» – это комплекс мер по преодолению кризисной ситуации в семье. Специалисты проводят комплексную диагностику ситуации, разрабатывают план совместных действий, включающий социальную, психологическую, юридическую поддержку. При необходимости оказывается экстренная продуктовая или гуманитарная помощь. В случаях, когда родители по тем или иным причинам не могут заботиться о ребенке, во избежание попадания ребенка в официальные учреждения, предлагается альтернативное краткосрочное размещение в специально отобранной и обученной профессиональной семье.

Важной задачей проекта является наращивание эффективности работы в отрасли, изменение подхода в работе с семейными проблемами: смещение акцента на индивидуальное решение проблем детей и родителей, расширение целевой аудитории получателей квалифицированных услуг. Кроме того, в рамках проекта специалисты государственных и негосударственных организаций социальной сферы могут пройти профессиональную переподготовку и повысить свою квалификацию.

Одним из специалистов по социальной работе, прошедшим программу обучения в рамках проекта «Эффективные социальные услуги для детей и родителей в России», проводимого АНО «Партнерство каждому ребенку» является социальный педагог фонда «Теплый Дом» Галина Леонова.

Галина Павловна по образованию – педагог, работала воспитателем, учителем. В 2001 году ей предложили возглавить отделение профилактики безнадзорности. И вот уже 20 лет она трудится в этой нелёгкой сфере. По ее мнению, специалист социальной службы должен быть коммуникабельным, компетентным, уметь сопереживать людям, он должен ответственно относиться к своей работе и понимать, что от него ждут конкретной помощи.

По словам Галины Леоновой, новые обучающие программы и тренинги проекта помогают ей по-другому взглянуть на проблемы в семьях, найти конструктивное решение по выходу из трудной ситуации, а также избежать профессионального «выгорания».

«Специалистам социальной сферы необходимо постоянно совершенствовать свои знания. Это поможет не только им самим, но и семьям, с которыми они работают», ― отметила Галина Леонова.

В День социального работника, поздравляя всех коллег с профессиональным праздником, Галина мечтает о том, чтобы было больше дружных полных семей и исчезло само понятие «дети-сироты».



