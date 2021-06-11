«Партнерство каждому ребенку» помогает социальным специалистам

Автономная некоммерческая организация известна в Гатчине и Гатчинском районе
благодаря сотрудничеству с благотворительным фондом многодетных матерей,
опекунов и одиноких матерей «Теплый дом» под руководством Ларисы Калининой.
«Партнерство каждому ребенку» начало свою работу в 2009 году. До этого –
с 1994 года организация работала как филиал благотворительной организации
«Эвричайлд» в России. Более 25 лет организация защищает право каждого ребенка
на безопасное и надежное семейное окружение в соответствии с Конвенцией ОНН по
правам ребенка, Конституцией РФ, федеральными и региональными законами России.
АНО «Партнерство
каждому ребенку» работает в нескольких направлениях, разрабатывая и
предоставляя семьям и детям различные социальные услуги, в том числе по
обеспечению временного ухода и присмотра за детьми с инвалидностью. Организация
предлагает услуги по экстренному
размещению детей в специально обученных профессиональных семьях, чтобы
исключить даже временное пребывание (особенно младенцев и детей младшего
возраста) в стационарных и интернатных учреждениях.
С 2018 года в
качестве структурного подразделения на базе организации открылся Ресурсный центр прикладной
социальной работы. Здесь разрабатываются и проводятся программы для повышения
квалификации специалистов по социальной работе. Данные программы обучения
знакомят слушателей с новейшими российскими и международными исследованиями,
теорией и практикой социальной работы, дают знания и практические навыки,
необходимые для эффективной работы по укреплению семьи, кризисному
вмешательству, привлечению профессиональных семей и сохранению ребенка в семье.
Вот уже второй год АНО «Партнерство каждому ребенку» при
поддержке Европейского Союза реализует
проект «Эффективные социальные услуги для детей и родителей в России» на
территории десяти регионов России, в их числе и Ленинградская область. В рамках
проекта специалистов по социальной работе регионов обучают инновационным
социальным технологиям, которые они будут использовать в своей ежедневной
работе по сопровождению детей и семей с целью профилактики социального
сиротства. Среди них «Передышка» и «Служба активной семейной поддержки».
«Передышка» –
это социальная услуга по кратковременному уходу и присмотру за детьми-инвалидами
на дому. Она дает возможность на время доверить заботу о ребенке
подготовленному социальному помощнику или профессиональной партнерской семье.
«Служба активной
семейной поддержки» – это комплекс мер по преодолению кризисной ситуации в
семье. Специалисты проводят комплексную диагностику ситуации, разрабатывают
план совместных действий, включающий социальную, психологическую, юридическую
поддержку. При необходимости оказывается экстренная продуктовая или
гуманитарная помощь. В случаях, когда родители по тем или иным причинам не
могут заботиться о ребенке, во избежание попадания ребенка в официальные
учреждения, предлагается альтернативное краткосрочное размещение в специально
отобранной и обученной профессиональной семье.
Важной задачей проекта
является наращивание эффективности работы в отрасли, изменение подхода в работе
с семейными проблемами: смещение акцента на индивидуальное решение проблем
детей и родителей, расширение целевой аудитории получателей квалифицированных
услуг. Кроме того, в рамках проекта специалисты государственных и
негосударственных организаций социальной сферы могут пройти профессиональную
переподготовку и повысить свою квалификацию.
Одним из
специалистов по социальной работе, прошедшим программу обучения в рамках
проекта «Эффективные социальные услуги для детей и родителей в России», проводимого
АНО «Партнерство каждому ребенку» является социальный педагог фонда «Теплый
Дом» Галина Леонова.
Галина Павловна по
образованию – педагог, работала воспитателем, учителем. В 2001 году ей
предложили возглавить отделение профилактики безнадзорности. И вот уже 20 лет она трудится в этой нелёгкой сфере.
По ее мнению, специалист социальной службы должен быть коммуникабельным,
компетентным, уметь сопереживать людям, он должен ответственно относиться к своей работе и
понимать, что от него ждут конкретной помощи.
По словам Галины
Леоновой, новые обучающие программы и тренинги проекта помогают ей по-другому
взглянуть на проблемы в семьях, найти конструктивное решение по выходу из
трудной ситуации, а также избежать профессионального «выгорания».
«Специалистам
социальной сферы необходимо постоянно совершенствовать свои знания. Это поможет
не только им самим, но и семьям, с которыми они работают», ― отметила Галина
Леонова.
В День социального
работника, поздравляя всех коллег с профессиональным праздником, Галина мечтает
о том, чтобы было больше дружных полных семей и исчезло само понятие «дети-сироты».