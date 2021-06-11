«Сказки Пушкина» – теперь и на бегу

Соревнования прошли по
инициативе главы администрации Кобринского поселения Вячеслава Федорченко при
поддержке организаторов «Гатчинского полумарафона». Трейл-пробег стал
украшением «Пушкинского праздника», который традиционно отмечают на гатчинской
земле в день рождения основоположника современного русского литературного
языка.
Участниками пробега стали
спортсмены из Гатчины, Санкт-Петербурга, Барнаула, Самары и Москвы, которые
стартовали у пруда, на берегу которого рос многовековой дуб, легший в основу
легенды о сказочном Лукоморье. Они пробежали по 7,5 км по проселочным дорогам,
душистым полям, лесным тропам и живописным лугам, наполненным поэтической
атмосферой.
Победителями
трейл-пробега на дистанции 7,5 км стали Дмитрий Гумовский (0:32:09) и Екатерина
Кукко (0:34:59, оба – из Гатчины). На дистанции 15 км лучшими были признаны
Алексей Андреев (1:21:11, Гатчина) и Валерия Каменных (1:21:40,
Санкт-Петербург). Первое место на дистанции 22,5 км занял Дмитрий Кузнецов
(2:21:58, Москва).
После финиша в усадебном
парке участники декламировали стихи, присев на высеченную из валуна старинную
скамью – каменный «диван Ганнибала». Для всех желающих сотрудниками
музея-усадьбы была проведена экскурсия.
Фото Александра
Сергеевича