«Сказки Пушкина» – теперь и на бегу

Соревнования прошли по инициативе главы администрации Кобринского поселения Вячеслава Федорченко при поддержке организаторов «Гатчинского полумарафона». Трейл-пробег стал украшением «Пушкинского праздника», который традиционно отмечают на гатчинской земле в день рождения основоположника современного русского литературного языка.

Участниками пробега стали спортсмены из Гатчины, Санкт-Петербурга, Барнаула, Самары и Москвы, которые стартовали у пруда, на берегу которого рос многовековой дуб, легший в основу легенды о сказочном Лукоморье. Они пробежали по 7,5 км по проселочным дорогам, душистым полям, лесным тропам и живописным лугам, наполненным поэтической атмосферой.

Победителями трейл-пробега на дистанции 7,5 км стали Дмитрий Гумовский (0:32:09) и Екатерина Кукко (0:34:59, оба – из Гатчины). На дистанции 15 км лучшими были признаны Алексей Андреев (1:21:11, Гатчина) и Валерия Каменных (1:21:40, Санкт-Петербург). Первое место на дистанции 22,5 км занял Дмитрий Кузнецов (2:21:58, Москва).

После финиша в усадебном парке участники декламировали стихи, присев на высеченную из валуна старинную скамью – каменный «диван Ганнибала». Для всех желающих сотрудниками музея-усадьбы была проведена экскурсия.

Фото Александра Сергеевича