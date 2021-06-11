Статистик 2.0 — каким он должен быть

Перспективы развития статистического образования в России стали центральной темой прошедшего 8 июня заседания Общественного совета при Росстате. Участие в обсуждении приняли представители ведущих вузов, компаний-работодателей и экспертного сообщества.

По оценке Росстата, сегодня более 100 тысяч человек в стране могут назвать себя статистиками или специалистами по работе с данными. Они заняты в органах власти, частном бизнесе, банках и страховых компаниях, профессиональных ассоциациях и СМИ. Профессия статистик, или data scientist, входит в число самых перспективных, по оценке ведущих международных консалтинговых компаний.

Однако еще пять лет назад будущее статистического образования в России находилось под большим вопросом. В 2018 году российские вузы не выпустили ни одного выпускника по программе «Статистика». При этом спрос на специалистов, умеющих работать с данными, стремительно рос и продолжает расти.

«Очевиден запрос на возрождение статистического образования. Есть идеи со стороны вузов и спрос со стороны государства, бизнеса и общества. Генерация данных идет с огромной скоростью, а вот в подготовке специалистов, которые могут расшифровать цифры, проследить взаимосвязи и дать определенную картину, наблюдается кризис», — считает председатель Общественного совета при Росстате Андрей Клепач.

На этом фоне в Росстате от простой констатации дефицита кадров в органах статистики решили перейти к решительным действиям сразу по нескольким направлениям.

«Надо научиться искать таланты внутри системы и вне ее. Чтобы обеспечить подготовку современных статистиков, мы видим два больших направления работы: взаимодействие с вузами и создание системы повышения квалификации внутри Росстата. Это позволит сформировать эффективную систему подготовки кадров», — уверен глава Росстата Павел Малков.

В Росстате уже запущено несколько программ внутреннего обучения: образовательный фестиваль «Лидеры Росстата», обучающие программы «Клик», «Statistics MBA» и другие. Объединит уже начатые образовательные инициативы Росстата программа «Импульс», направленная на развитие компетенций и навыков, создание кадрового резерва, а также формирование системы кадровых и профессиональных лифтов.

Среди наиболее важных проектов, позволяющих вернуться к качественному статистическому образованию, Павел Малков отметил возрождение на базе РЭУ им. Г.В. Плеханова профильного института — МЭСИ, а также расширение программы сотрудничества с федеральными и региональными вузами.

К июню 2021 года Росстатом подписано более 25 соглашений, в том числе с шестью ведущими российскими университетами и академиями: МИРЭА, Финансовый университет, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, РГСУ, РАНХиГС. К 2024 году органы статистики планируют реализовывать программы сотрудничества с более чем 50 региональными и федеральными вузами страны.

В Росстате ожидают, что уже в ближайшее время в 16 российских вузах будут готовить специалистов по направлению «статистика», а МЭСИ станет флагманом статистического образования в России и СНГ.

«Уже издан приказ о формировании МЭСИ, идет наполнение его структуры, которая будет состоять из трех элементов: образовательного, научного и инфраструктурного», — отметил проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Виталий Минашкин.

Он подчеркнул, что в структуру МЭСИ войдут недавно созданный факультет Data Science, а также несколько научных подразделений: лаборатории «Социально-демографическая статистика», «Количественные методы исследования регионального развития» и Центр статистики и науки о данных.

Участвовавшие в обсуждении представители бизнеса указали на ряд принципиальных компетенций для современного аналитика, работающего со статистической информацией.

По мнению директора по развитию отношений с органами государственной власти X5 Group Станислава Богданова, современный статистик должен уметь находить и предлагать новые решения, искать пути оптимизации существующих процессов, иметь собственное бизнес-видение и постоянно продолжать обучение.

«Как работодателю нам важно, чтобы сотрудник умел обрабатывать большие объемы информации, формировать отчеты, визуализировать данные», — отметил Станислав Богданов.

С ним солидарен исполнительный директор по исследованию данных SberAI Михаил Степнов.

«Все, что мы заложим в обучающие программы сегодня, через 20–30 лет будет устаревшим. Это нужно осознавать. Самое главное, что дает образование — это возможность научиться учиться. Научиться решать разноплановые задачи и не бояться браться за те, что кажутся непосильными», — заметил Михаил Степнов.