Статистик 2.0 — каким он должен быть

Перспективы
развития статистического образования в России стали центральной темой
прошедшего 8 июня заседания Общественного совета при Росстате. Участие в
обсуждении приняли представители ведущих вузов, компаний-работодателей и
экспертного сообщества.
По
оценке Росстата, сегодня более 100 тысяч человек в стране могут назвать себя
статистиками или специалистами по работе с данными. Они заняты в органах
власти, частном бизнесе, банках и страховых компаниях, профессиональных
ассоциациях и СМИ. Профессия статистик, или data scientist, входит в число самых
перспективных, по оценке ведущих международных консалтинговых компаний.
Однако
еще пять лет назад будущее статистического образования в России находилось под
большим вопросом. В 2018 году российские вузы не выпустили ни одного выпускника
по программе «Статистика». При этом спрос на специалистов, умеющих работать с
данными, стремительно рос и продолжает расти.
«Очевиден
запрос на возрождение статистического образования. Есть идеи со стороны вузов и
спрос со стороны государства, бизнеса и общества. Генерация данных идет с
огромной скоростью, а вот в подготовке специалистов, которые могут расшифровать
цифры, проследить взаимосвязи и дать определенную картину, наблюдается кризис»,
— считает председатель Общественного совета при Росстате Андрей Клепач.
На
этом фоне в Росстате от простой констатации дефицита кадров в органах
статистики решили перейти к решительным действиям сразу по нескольким
направлениям.
«Надо научиться
искать таланты внутри системы и вне ее. Чтобы обеспечить подготовку современных
статистиков, мы видим два больших направления работы: взаимодействие с вузами и
создание системы повышения квалификации внутри Росстата. Это позволит
сформировать эффективную систему подготовки кадров», — уверен глава Росстата Павел
Малков.
В
Росстате уже запущено несколько программ внутреннего обучения: образовательный
фестиваль «Лидеры Росстата», обучающие программы «Клик», «Statistics MBA» и другие. Объединит уже начатые
образовательные инициативы Росстата программа «Импульс», направленная на
развитие компетенций и навыков, создание кадрового резерва, а также
формирование системы кадровых и профессиональных лифтов.
Среди
наиболее важных проектов, позволяющих вернуться к качественному статистическому
образованию, Павел Малков отметил возрождение на базе РЭУ им. Г.В. Плеханова
профильного института — МЭСИ, а также расширение программы сотрудничества с
федеральными и региональными вузами.
К июню
2021 года Росстатом подписано более 25 соглашений, в том числе с шестью ведущими
российскими университетами и академиями: МИРЭА, Финансовый университет, НИУ
ВШЭ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, РГСУ, РАНХиГС. К 2024 году органы статистики
планируют реализовывать программы сотрудничества с более чем 50 региональными и
федеральными вузами страны.
В
Росстате ожидают, что уже в ближайшее время в 16 российских вузах будут
готовить специалистов по направлению «статистика», а МЭСИ станет флагманом
статистического образования в России и СНГ.
«Уже
издан приказ о формировании МЭСИ, идет наполнение его структуры, которая будет
состоять из трех элементов: образовательного, научного и инфраструктурного», — отметил
проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Виталий Минашкин.
Он
подчеркнул, что в структуру МЭСИ войдут недавно созданный факультет Data Science,
а также несколько научных подразделений: лаборатории «Социально-демографическая
статистика», «Количественные методы исследования регионального развития» и
Центр статистики и науки о данных.
Участвовавшие
в обсуждении представители бизнеса указали на ряд принципиальных компетенций
для современного аналитика, работающего со статистической информацией.
По
мнению директора по развитию отношений с органами государственной власти X5
Group Станислава Богданова, современный статистик должен уметь находить
и предлагать новые решения, искать пути оптимизации существующих процессов, иметь
собственное бизнес-видение и постоянно продолжать обучение.
«Как
работодателю нам важно, чтобы сотрудник умел обрабатывать большие объемы информации,
формировать отчеты, визуализировать данные», — отметил Станислав Богданов.
С ним
солидарен исполнительный директор по исследованию данных SberAI Михаил
Степнов.
«Все,
что мы заложим в обучающие программы сегодня, через 20–30 лет будет
устаревшим. Это нужно осознавать. Самое главное, что дает образование — это
возможность научиться учиться. Научиться решать разноплановые задачи и не
бояться браться за те, что кажутся непосильными», — заметил Михаил Степнов.