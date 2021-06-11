В Сиверском выберут лучшую «сударыню» эпохи Наполеоновских войн

Учредители и организаторы конкурса «Сударыня фестиваля» - администрация и совет депутатов Сиверского городского поселения, АНО «Авиационный выставочный центр «Гамаюн», Сиверский кино-культурный Центр «Юбилейный», общественная организация «Патриотический проект «Памяти Предков будем достойны», Санкт-Петербургское Дамское Патриотической общество.

Главное условие конкурса — наличие дамского костюма в стиле эпохи Наполеоновских войн.

Цель конкурса – усиление значимости ценностей национальной истории и культуры в образе Сударыни времен Отечественной войны 1812 года, продвижение и популяризация туристского бренда «Св. Князь П.Х. Витгенштейн – Спаситель Санкт-Петербурга», возрождение и сохранение традиций русской праздничной культуры, развитие народного творчества.

Среди задач конкурса - формирование образа Сударыни времен Отечественной войны 1812 года, знакомство с историей дамских костюмов той эпохи, формирование креативных программ по поддержке военно-исторического фестиваля «Памяти предков будем достойны».

Конкурс проводится в три тура.

Первый тур — презентация костюма (его название и предназначение, рассказ о себе и о мастере, изготовившем костюм).

Второй тур – творческий конкурс, который включает в себя исполнение творческого номера в любом выбранном жанре или представление изделия декоративно-прикладного творчества, изготовленного своими руками.

Третий тур – историческая викторина по темам: генерал фельдмаршал П.Х. Витгенштейн, история военно-исторического фестиваля «Памяти предков будем достойны», история создания памятника «Победам П.Х. Витгенштейна».

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 10 июля 2021 года направить заявку с фотографией в костюме эпохи Наполеоновских войн на электронную почту siv-yubil@yandex.ru с пометкой «Сударыня фестиваля». Контактный телефон: 89817856382. По этим же контактным данным можно получить более подробную информацию и положение о конкурсе.