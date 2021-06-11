В Сиверском выберут лучшую «сударыню» эпохи Наполеоновских войн

Учредители и организаторы конкурса «Сударыня фестиваля» - администрация и совет депутатов Сиверского городского поселения, АНО «Авиационный выставочный центр «Гамаюн», Сиверский кино-культурный Центр «Юбилейный», общественная организация «Патриотический проект «Памяти Предков будем достойны», Санкт-Петербургское Дамское Патриотической общество.
Главное
условие конкурса — наличие дамского костюма в стиле эпохи Наполеоновских войн.
Цель
конкурса – усиление значимости ценностей национальной истории и культуры в
образе Сударыни времен Отечественной войны 1812 года, продвижение и популяризация
туристского бренда «Св. Князь П.Х.
Витгенштейн – Спаситель Санкт-Петербурга», возрождение и сохранение традиций
русской праздничной культуры, развитие народного творчества.
Среди
задач конкурса - формирование образа Сударыни времен Отечественной войны 1812
года, знакомство с историей дамских
костюмов той эпохи, формирование креативных программ по поддержке
военно-исторического фестиваля «Памяти предков будем достойны».
Конкурс
проводится в три тура.
Первый
тур — презентация костюма (его название и предназначение, рассказ о себе и о
мастере, изготовившем костюм).
Второй
тур – творческий конкурс, который включает в себя исполнение творческого номера
в любом выбранном жанре или представление изделия декоративно-прикладного
творчества, изготовленного своими руками.
Третий
тур – историческая викторина по темам: генерал фельдмаршал П.Х. Витгенштейн,
история военно-исторического фестиваля «Памяти предков будем достойны», история
создания памятника «Победам П.Х. Витгенштейна».
Для
участия в конкурсе необходимо не позднее 10 июля 2021 года направить заявку с
фотографией в костюме эпохи Наполеоновских войн на электронную почту
siv-yubil@yandex.ru с пометкой «Сударыня фестиваля». Контактный телефон:
89817856382. По этим же контактным данным можно получить более подробную
информацию и положение о конкурсе.