15 июня в Гатчине отключат свет

15.06.21 с 09:00 до
17:00
г. Гатчина:
ул. Индустриальная д. 28.
15.06.21 с 14:00 до
16:00
г. Гатчина:
ул. Рощинская д. 7, 9, 9А, 9Б, 9В, 11,
11А, 11 к. 1;
пр-кт. 25-го Октября д. 59, 61;
Гатчинский педагогический колледж имени
К. Д. Ушинского.
15.06.21 с 09:00 до
17:00
г. Гатчина:
ул. Правды д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 13, 15, 23, 25, 12, 16, 29, 31, 33, 35, 37, 39;
ул. Металлистов д. 4, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50;
ул. Железнодорожная д. 23, 25, 25А, 27,
29, 29А, 31, 35, 35А, 37, 39, 41;
ул. Строителей д. 10, 12;
ул. Фрезерная д. 11;
СНТ "Ягодка"; СНТ
"Буревестник"; СНТ "Погат"; СНТ
"Электронстандарт".
с 15.06.21 09:00 до 18.06.21 17:00
(с включением на
ночь)
гп Вырица:
ул. Казанская д. 63-85;
ул. Новоселов д. 1-10.