15 июня в Гатчине отключат свет

15 июня в Гатчине отключат свет

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет жителей, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в Гатчине.

Рубрики : ЖКХ     13 Jun 2021

15.06.21 с 09:00 до 17:00                       

г. Гатчина:

 ул. Индустриальная д. 28.

 

15.06.21 с 14:00 до 16:00                       

г. Гатчина:

ул. Рощинская д. 7, 9, 9А, 9Б, 9В, 11, 11А, 11 к. 1;

пр-кт. 25-го Октября д. 59, 61;

Гатчинский педагогический колледж имени К. Д. Ушинского.

 

15.06.21 с 09:00 до 17:00                       

г. Гатчина:

ул. Правды д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 23, 25, 12, 16, 29, 31, 33, 35, 37, 39;

ул. Металлистов д. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50;

ул. Железнодорожная д. 23, 25, 25А, 27, 29, 29А, 31, 35, 35А, 37, 39, 41;

ул. Строителей д. 10, 12;

ул. Фрезерная д. 11;

СНТ "Ягодка"; СНТ "Буревестник"; СНТ "Погат"; СНТ "Электронстандарт".

 

с 15.06.21 09:00  до 18.06.21 17:00 (с включением на ночь)          

гп Вырица:

ул. Казанская д. 63-85;

ул. Новоселов д. 1-10.         

 

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