На осенние каникулы ― летний кешбэк

С 16 июня ленинградцы могут вновь использовать туристический кешбэк — в России стартует четвертый этап программы по возмещению части затрат на отдых внутри страны.
Очередной этап туристического кешбэка пройдёт с 16 июня по 31 июля — в это время можно будет приобрести туры с 1 октября до середины декабря.
Выбрать путешествие можно на национальном туристском портале мир-путешествий.рф.
Напомним, что программа туристического кешбэка
позволяет вернуть до 20% от стоимости поездки по России на карту «Мир», которой
должен быть оплачен тур. Максимальная сумма кешбэка составляет 20 тысяч рублей.
В 2020 году в Ленинградской области самыми
посещаемыми стали Приозерский, Всеволожский и Выборгский районы, знаменитыми
достопримечательностями которых являются крепость Копорье, Дорога жизни,
Выборгский замок, парк «Монрепо» и многие другие.
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