На осенние каникулы ― летний кешбэк

На осенние каникулы ― летний кешбэк

С 16 июня ленинградцы могут вновь использовать туристический кешбэк — в России стартует четвертый этап программы по возмещению части затрат на отдых внутри страны. Очередной этап туристического кешбэка пройдёт с 16 июня по 31 июля — в это время можно будет приобрести туры с 1 октября до середины декабря. Выбрать путешествие можно на национальном туристском портале мир-путешествий.рф.

Рубрики : Общество     15 Jun 2021

Напомним, что программа туристического кешбэка позволяет вернуть до 20% от стоимости поездки по России на карту «Мир», которой должен быть оплачен тур. Максимальная сумма кешбэка составляет 20 тысяч рублей.

В 2020 году в Ленинградской области самыми посещаемыми стали Приозерский, Всеволожский и Выборгский районы, знаменитыми достопримечательностями которых являются крепость Копорье, Дорога жизни, Выборгский замок, парк «Монрепо» и многие другие.

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