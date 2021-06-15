На осенние каникулы ― летний кешбэк

Напомним, что программа туристического кешбэка позволяет вернуть до 20% от стоимости поездки по России на карту «Мир», которой должен быть оплачен тур. Максимальная сумма кешбэка составляет 20 тысяч рублей.

В 2020 году в Ленинградской области самыми посещаемыми стали Приозерский, Всеволожский и Выборгский районы, знаменитыми достопримечательностями которых являются крепость Копорье, Дорога жизни, Выборгский замок, парк «Монрепо» и многие другие.