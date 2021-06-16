«Губернаторский кадровый резерв» приглашает участников

Подать документы можно очно ― в муниципальных районах Ленинградской области по следующим адресам или онлайн ― с использованием сервиса «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации».

Победители конкурса смогут претендовать на разные руководящие должности ─ от начальника сектора до заместителя председателя комитета.

Напомним, что муниципальный этап конкурса «Губернаторский кадровый резерв» на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти региона и аппаратов мировых судей стартовал 7 июня.

Желающим стать чиновниками предстоят несколько этапов конкурсного отбора ― тестирование на знание русского языка, Конституции Российской Федерации, законодательства о государственной гражданской службе и местном самоуправлении, Устава Ленинградской области, антикоррупционного законодательства. Участников также ждет психологическое тестирование и индивидуальное собеседование.

Подробная информация о конкурсе опубликована 6 июня на сайте Управления государственной службы и кадров Ленинградской области в разделе «Вакансии».