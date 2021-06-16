«Губернаторский кадровый резерв» приглашает участников

Подать документы можно
очно ― в муниципальных районах Ленинградской области по следующим адресам или
онлайн ― с использованием сервиса «Единая информационная система управления
кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации».
Победители конкурса
смогут претендовать на разные руководящие должности ─ от начальника сектора до
заместителя председателя комитета.
Напомним, что
муниципальный этап конкурса «Губернаторский кадровый резерв» на включение в
кадровый резерв органов исполнительной власти региона и аппаратов мировых судей
стартовал 7 июня.
Желающим стать
чиновниками предстоят несколько этапов конкурсного отбора ― тестирование на
знание русского языка, Конституции Российской Федерации, законодательства о
государственной гражданской службе и местном самоуправлении, Устава
Ленинградской области, антикоррупционного законодательства. Участников также
ждет психологическое тестирование и индивидуальное собеседование.
Подробная информация о
конкурсе опубликована 6 июня на сайте Управления государственной службы и
кадров Ленинградской области в разделе «Вакансии».