Храм св. Александра Невского в Романовке украсят мозаичные иконы

Впервые устоявшийся порядок будет нарушен и не Церковь
будет дарить подарки, а Чудотворцы Мультицентра передадут в дар храму
святого благоверного князя Александра Невского свой дар – два настенных
мозаичных панно, выполненных в рамках проекта «Чудотворцы» при поддержке Гранта
губернатора Ленинградской области.
«Люди придут и посмотрят на мою работу, как я все
сделал. Старался, чтобы людям понравилось, чтобы сказали: «Вот какой молодец
Дима, простой парень, как он постарался!» Поэтому я очень хочу, чтобы люди
увидели, оценили», - говорит Дмитрий Борисов, обучающийся Мультицентра, участник
проекта.
Мозаичные иконы, созданные молодыми людьми с
инвалидностью – обучающимися Мультицентра, появятся на фасаде нового Храма
Святого Благоверного Князя Александра Невского, расположенного в пос. Романовка.
«Я одна девочка в группе, остальные парни. Сначала
было немного неуютно, но потом поняла, что все помогают, поддерживают. У нас
есть те, кто особенно хорошо справляется с конкретной работой – вот Артем,
например, колет материал на всех, у него здорово получается. Мы стараемся,
чтобы все было красиво», - рассказывает Надежда Волкова, обучающаяся
Мультицентра, участница проекта.
За время реализации проекта, команда обучающихся
Мультицентра образовала артель, которая в будущем способна решать разнообразные
творческие задачи, в том числе, создавать различные мозаичные панно. Ребята
надеются, что наглядная демонстрация их возможностей поможет потенциальным
работодателем сделать свой выбор в их пользу.
«Ребята очень выросли, и профессионально, и творчески.
В самом начале было непросто – проблемы с коммуникацией, отсутствие навыков и
уверенности в себе. Постепенно мы решили эти проблемы, более того, стали одним
сплоченным коллективом. Я уверен, что впереди у наших «Чудотворцев» большое
будущее и интересный творческий путь», - рассказал Андрей Тухватуллин, член
Союза художников, художник-мозаичист, преподаватель Мультицентра.
Проект #Чудотворцы Мультицентра направлен на
преодоление стереотипного мышления многих наших соотечественников в отношении
трудового потенциала граждан с ментальными нарушениями здоровья. Качественно
выполненная художественная настенная мозаика наглядно демонстрирует
профессиональные возможности обучающихся Мультицентра, что повышает их шансы на
последующее трудоустройство.