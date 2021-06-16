Храм св. Александра Невского в Романовке украсят мозаичные иконы

Впервые устоявшийся порядок будет нарушен и не Церковь будет дарить подарки, а Чудотворцы Мультицентра передадут в дар храму святого благоверного князя Александра Невского свой дар – два настенных мозаичных панно, выполненных в рамках проекта «Чудотворцы» при поддержке Гранта губернатора Ленинградской области.

«Люди придут и посмотрят на мою работу, как я все сделал. Старался, чтобы людям понравилось, чтобы сказали: «Вот какой молодец Дима, простой парень, как он постарался!» Поэтому я очень хочу, чтобы люди увидели, оценили», - говорит Дмитрий Борисов, обучающийся Мультицентра, участник проекта.

Мозаичные иконы, созданные молодыми людьми с инвалидностью – обучающимися Мультицентра, появятся на фасаде нового Храма Святого Благоверного Князя Александра Невского, расположенного в пос. Романовка.

«Я одна девочка в группе, остальные парни. Сначала было немного неуютно, но потом поняла, что все помогают, поддерживают. У нас есть те, кто особенно хорошо справляется с конкретной работой – вот Артем, например, колет материал на всех, у него здорово получается. Мы стараемся, чтобы все было красиво», - рассказывает Надежда Волкова, обучающаяся Мультицентра, участница проекта.

За время реализации проекта, команда обучающихся Мультицентра образовала артель, которая в будущем способна решать разнообразные творческие задачи, в том числе, создавать различные мозаичные панно. Ребята надеются, что наглядная демонстрация их возможностей поможет потенциальным работодателем сделать свой выбор в их пользу.

«Ребята очень выросли, и профессионально, и творчески. В самом начале было непросто – проблемы с коммуникацией, отсутствие навыков и уверенности в себе. Постепенно мы решили эти проблемы, более того, стали одним сплоченным коллективом. Я уверен, что впереди у наших «Чудотворцев» большое будущее и интересный творческий путь», - рассказал Андрей Тухватуллин, член Союза художников, художник-мозаичист, преподаватель Мультицентра.

Проект #Чудотворцы Мультицентра направлен на преодоление стереотипного мышления многих наших соотечественников в отношении трудового потенциала граждан с ментальными нарушениями здоровья. Качественно выполненная художественная настенная мозаика наглядно демонстрирует профессиональные возможности обучающихся Мультицентра, что повышает их шансы на последующее трудоустройство.