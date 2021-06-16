Минцифры России разъяснило процесс формирования СOVID-cертификатов

После получения порталом
Госуслуг данных о введении второго компонента электронный сертификат
вакцинированного формируется в автоматическом режиме и направляется в личный
кабинет пользователя. Другой возможности сформировать документ не существует.
Таким образом, портал
Госуслуг является витриной для отображения данных о вакцинации, которые
формируются на стороне министерства здравоохранения.
Задать вопрос по
оформлению, получению и исправлению сертификатов, направить жалобу можно через
Госуслуги.