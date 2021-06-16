Областные медики принимают поздравления

Областные медики принимают поздравления

Накануне Дня медицинского работника во Дворце искусств Ленинградской области наградили выдающихся медицинских работников региона. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поблагодарил медиков за их неравнодушие и профессионализм. «Я хочу с этой сцены искренне поблагодарить вас за ваш самоотверженный труд, за спасённые человеческие жизни и за то, что вы правильно оцениваете текущую ситуацию с заболеваемостью. Спасибо вам не только от меня, но и от всех жителей Ленинградской области, которым вы помогаете», ― заявил глава региона.

Рубрики : Здравоохранение     16 Jun 2021

Александр Дрозденко также вручил медицинским работникам федеральные и региональные награды. Медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением» награждена Надежда Незнаева, заведующая отделением Выборгского родильного дома. Почетные грамоты Министерства здравоохранения России получили медсестра амбулатории Романовки Галина Наумова и и.о. главного врача Ульяновской психиатрической больницы Елена Черток.

Также благодарность Министерства здравоохранения получила старший фармацевт Дружносельской психиатрической больницы Ольга Ясен.

Звание «Почетный работник здравоохранения Ленинградской области» получили заведующий оториноларингологическим отделением Ленинградской областной клинической больницы Валерий Портнов и заведующий хирургическим отделением Выборгской межрайонной больницы Алексей Смирнов.

Кроме того, медицинские работники были награждены знаками отличия «За заслуги перед здравоохранением Ленинградской области I, II и III степени».

Губернатор также вручил почетную грамоту заведующему Усть-Лужской участковой больницей Кингисеппская межрайонной больницы Владиславу Пашкевичу. Кроме того, медицинские работники получили из рук Александра Дрозденко благодарность.

Кроме того, медицинские сотрудники получили благодарности Законодательного Собрания Ленинградской области и почетные грамоты комитета по здравоохранению. А медицинским коллективам были вручены благодарности президиума Территориального комитета профсоюза здравоохранения.

Праздник завершился концертом Ленинградского симфонического оркестра.

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