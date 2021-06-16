Психотерапевт объяснил, почему активизировались антипрививочники

Ситуация с
коронавирусом в России становится все серьезнее. Количество заболевших растет
по всей стране. При этом на сегодняшний день привились только 9% населения. По
сравнению с другими странами, это крайне малый показатель. Так, на первом месте
по проценту привитых в мире — Сейшельские острова, где привились 73% населения.
В Израиле в вакцинации поучаствовали 60% жителей, а в Великобритании почти
половина.
Эксперты связывают низкий показатель привитых
в России с движением антипрививочников, которое активизировалось в социальных
сетях. Находятся те, кто придумывает и распространяет мифы о вакцинации. О
психологии их возникновения рассказал в беседе с ЛенТВ24 профессор РГПУ им.
А.И. Герцена, доктор медицинских наук, психотерапевт Андрей Шангин.
По мнению
специалиста, в первую очередь движение противников вакцинации возникло из-за
стремления к сенсациям. Тревожно-мнительные люди готовы поверить в теории
заговора, чипирование и тотальную слежку. Еще один фактор — безответственное
отношение к своему здоровью и здоровью окружающих людей, которое возникает у
тех, кто не столкнулся с коронавирусом в первую и вторую волну.
«Многие очень
падки на глупые сенсации и социальные мифы, которые до сих пор всячески
циркулируют, несмотря на то, что наши вакцины закупают другие страны. Кроме
того, людей останавливает собственный страх, лень и безответственность.
Население устало от коронавируса. Они думают, что если их не коснулось
заболевание в первую волну, не коснулось во вторую и третью — зачем
вакцинироваться? Только те, кто потерял близких или сам переболел, могут
сказать, что надо делать прививку» - говорит Андрей Шангин.
Есть и те, кто
сомневается в эффективности вакцины или испытывает страх из-за недостаточной
информированности о том, что в ней содержится и как работает прививка. Однако
это можно исправить, подчеркнул психотерапевт — необходимо запустить масштабную
просветительскую работу с населением