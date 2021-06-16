Психотерапевт объяснил, почему активизировались антипрививочники

Ситуация с коронавирусом в России становится все серьезнее. Количество заболевших растет по всей стране. При этом на сегодняшний день привились только 9% населения. По сравнению с другими странами, это крайне малый показатель. Так, на первом месте по проценту привитых в мире — Сейшельские острова, где привились 73% населения. В Израиле в вакцинации поучаствовали 60% жителей, а в Великобритании почти половина.

Эксперты связывают низкий показатель привитых в России с движением антипрививочников, которое активизировалось в социальных сетях. Находятся те, кто придумывает и распространяет мифы о вакцинации. О психологии их возникновения рассказал в беседе с ЛенТВ24 профессор РГПУ им. А.И. Герцена, доктор медицинских наук, психотерапевт Андрей Шангин.

По мнению специалиста, в первую очередь движение противников вакцинации возникло из-за стремления к сенсациям. Тревожно-мнительные люди готовы поверить в теории заговора, чипирование и тотальную слежку. Еще один фактор — безответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих людей, которое возникает у тех, кто не столкнулся с коронавирусом в первую и вторую волну.

«Многие очень падки на глупые сенсации и социальные мифы, которые до сих пор всячески циркулируют, несмотря на то, что наши вакцины закупают другие страны. Кроме того, людей останавливает собственный страх, лень и безответственность. Население устало от коронавируса. Они думают, что если их не коснулось заболевание в первую волну, не коснулось во вторую и третью — зачем вакцинироваться? Только те, кто потерял близких или сам переболел, могут сказать, что надо делать прививку» - говорит Андрей Шангин.

Есть и те, кто сомневается в эффективности вакцины или испытывает страх из-за недостаточной информированности о том, что в ней содержится и как работает прививка. Однако это можно исправить, подчеркнул психотерапевт — необходимо запустить масштабную просветительскую работу с населением