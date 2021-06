В России стартовала международная премия «Мы вместе»

Премия проходит по 4-м номинациям:

- Волонтеры и НКО (поддержка лучших проектов волонтеров и некоммерческих организаций);

- Бизнес (поддержка развития корпоративной социальной ответственности);

- Медиа (выявление лучших материалов социальной журналистики);

- We are together (международное сотрудничество в сфере поддержки добровольчества).

Участниками Премии могут стать:

- Физические лица: граждане Российской Федерации в возрасте от 14 лет, являющиеся волонтерами, представителями некоммерческих организаций, медиа сферы, коммерческих структур, реализующих социальные проекты;

- Юридические лица: некоммерческие и коммерческие организации, осуществляющие социально полезную деятельность или реализующие социальные проекты в рамках стратегий развития программ корпоративной социальной ответственности.

Заявки на участие в Премии можно подать до 5 июля 2021 года на сайте https://dobro.ru. Полная информация о Премии размещена на сайте: премия.мывместе.рф.

Для справки: международная премия «Мы вместе» проводится в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации и во исполнение достижений национальных целей развития до 2030 года.