В России стартовала международная премия «Мы вместе»

Премия проходит по
4-м номинациям:
- Волонтеры и НКО
(поддержка лучших проектов волонтеров и некоммерческих организаций);
- Бизнес
(поддержка развития корпоративной социальной ответственности);
- Медиа (выявление
лучших материалов социальной журналистики);
- We are together
(международное сотрудничество в сфере поддержки добровольчества).
Участниками Премии
могут стать:
- Физические лица:
граждане Российской Федерации в возрасте от 14 лет, являющиеся волонтерами,
представителями некоммерческих организаций, медиа сферы, коммерческих структур,
реализующих социальные проекты;
- Юридические
лица: некоммерческие и коммерческие организации, осуществляющие социально
полезную деятельность или реализующие социальные проекты в рамках стратегий
развития программ корпоративной социальной ответственности.
Заявки на участие
в Премии можно подать до 5 июля 2021 года на сайте https://dobro.ru. Полная
информация о Премии размещена на сайте: премия.мывместе.рф.
Для справки: международная
премия «Мы вместе» проводится в рамках исполнения поручения Президента
Российской Федерации и во исполнение достижений национальных целей развития до
2030 года.