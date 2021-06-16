- Сергей Анатольевич, Вы не первый год приезжаете в Вырицу на фестиваль. Чем Вас привлекает Вырица?

- Здесь такая замечательная атмосфера. Как-то у меня даже родились строки: «Вырица... Кто поссорится - здесь помирится». Это радостные встречи со многими коллегами, которых я нечасто вижу, например, с Артуром Гиваргизовым(он живёт в Москве).

- Ваши истории - это больше фантазия, наблюдения или воспоминания?

- Всё вместе. Конечно, какие-то детские воспоминания меня поддерживают, но я, к счастью, встречаюсь с чудесными юными коллегами, которые задают мне вопросы, и они тоже часто становятся сюжетами. Например, один мальчик как-то спросил меня: «Закладывает ли у мухи уши в самолете?» Этот забавный вопрос позже стал частью рассказа «Ты смог бы без меня обойтись?»

- Ваша книга «100 бумажек от ирисок» иллюстрирована Вашими фотографиями. На них портреты смеющихся, задумчивых, шалящих детей. А как влияет фотоискусство на ваше литературное творчество? Это некий взгляд в объектив?

- Видимо, да. Любая творческая деятельность оказывает влияние и на литературную. Например, Юрий Иосифович Коваль, один из моих самых любимых писателей, путешествовал, играл на гитаре, сочинял песни, замечательно рисовал, писал стихи. Так что одно другому, конечно, помогает.

- А какие Ваши произведения Вы хотели бы экранизировать (фильм, мультфильм)?

- Какие-то школьные театры разыгрывают книжку «Вирус ворчания» (повесть удостоена всероссийской премии «Алые паруса» -2007, международного диплома им. Г.Х. Андерсена - 2010 - П.С.). Были переговоры о съёмке фильма с киностудией из Екатеринбурга, но финансовая обстановка не позволила осуществить проект. Может быть, всё ещё впереди.

- А какой должна быть книга, которую ребёнок захотел бы читать?

- Для каждого возраста она должна быть своей. Очень важно прочитать нужную книгу в нужном возрасте. Когда я прочитал «Бегущую по волнам» Александра Грина, это совпало с моими первыми романтическими чувствами, с первой любовью, и поэтому книга так хорошо легла мне на душу. А сейчас я бы её воспринял иначе. Так со многими текстами бывает - то, что восхищало в детстве, сейчас вызывает уже более прохладное отношение. Но это не значит, что книга утратила свое значение.

- То есть, книга должна затронуть струны души?

- Да, книга должна «сыграть» неким камертоном.

- Сергей Анатольевич, какие ваши новые произведения скоро порадуют юных читателей?

- В издательстве «Детское время» выйдет детский путеводитель по Санкт-Петербургу. Также есть ещё одна повесть в работе, но когда я закончу её, пока неизвестно.

- Большое спасибо, Сергей Анатольевич, за беседу. Желаем Вам здоровья и творческих успехов.

Беседовала Полина Степанова