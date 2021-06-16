- Сергей Анатольевич, Вы не первый год
приезжаете в Вырицу на фестиваль. Чем Вас привлекает Вырица?
- Здесь такая замечательная атмосфера. Как-то у меня
даже родились строки: «Вырица... Кто поссорится - здесь помирится». Это
радостные встречи со многими коллегами, которых я нечасто вижу, например, с
Артуром Гиваргизовым(он живёт в Москве).
- Ваши истории - это больше фантазия,
наблюдения или воспоминания?
- Всё вместе. Конечно, какие-то детские воспоминания
меня поддерживают, но я, к счастью, встречаюсь с чудесными юными коллегами,
которые задают мне вопросы, и они тоже часто становятся сюжетами. Например,
один мальчик как-то спросил меня: «Закладывает ли у мухи уши в самолете?» Этот
забавный вопрос позже стал частью рассказа «Ты смог бы без меня обойтись?»
- Ваша книга «100 бумажек от ирисок»
иллюстрирована Вашими фотографиями. На них портреты смеющихся, задумчивых,
шалящих детей. А как влияет фотоискусство на ваше литературное творчество? Это
некий взгляд в объектив?
- Видимо, да. Любая творческая деятельность оказывает
влияние и на литературную. Например, Юрий Иосифович Коваль, один из моих самых
любимых писателей, путешествовал, играл на гитаре, сочинял песни, замечательно
рисовал, писал стихи. Так что одно другому, конечно, помогает.
- А какие Ваши произведения Вы хотели бы
экранизировать (фильм, мультфильм)?
- Какие-то школьные театры разыгрывают книжку «Вирус
ворчания» (повесть удостоена всероссийской премии «Алые паруса» -2007,
международного диплома им. Г.Х. Андерсена - 2010 - П.С.). Были переговоры о
съёмке фильма с киностудией из Екатеринбурга, но финансовая обстановка не
позволила осуществить проект. Может быть, всё ещё впереди.
- А какой должна быть книга, которую
ребёнок захотел бы читать?
- Для каждого возраста она должна быть своей. Очень
важно прочитать нужную книгу в нужном возрасте. Когда я прочитал «Бегущую по
волнам» Александра Грина, это совпало с моими первыми романтическими чувствами,
с первой любовью, и поэтому книга так хорошо легла мне на душу. А сейчас я бы
её воспринял иначе. Так со многими текстами бывает - то, что восхищало в
детстве, сейчас вызывает уже более прохладное отношение. Но это не значит, что
книга утратила свое значение.
- То есть, книга должна затронуть струны
души?
- Да, книга должна «сыграть» неким камертоном.
- Сергей Анатольевич, какие ваши новые
произведения скоро порадуют юных читателей?
- В издательстве «Детское время» выйдет детский
путеводитель по Санкт-Петербургу. Также есть ещё одна повесть в работе, но
когда я закончу её, пока неизвестно.
- Большое спасибо, Сергей Анатольевич, за
беседу. Желаем Вам здоровья и творческих успехов.
Беседовала Полина Степанова