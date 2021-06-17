Портал «Госуслуги» начал принимать заявки на возврат 50% стоимости детских турпутевок, купленных до 25 мая

Срок действия основной программы детского туристического кешбэка – с 25 мая по 31 августа 2021 года: в этот период можно купить путевку в детский лагерь для своего ребенка и получить от государства возврат в размере 50% ее стоимости (но не более 20 тыс. рублей). При этом для родителей, которые купили своим детям путевки в лагеря до старта программы (до 25 мая), действуют те же условия. По поручению Президента для таких случаев был разработан отдельный механизм кешбэка. Он запущен на портале «Госуслуги» с 15 июня 2021 года.

Условия программы возврата денежных средств за детские туристические путевки через «Госуслуги»

С 15 июня по 20 октября родители, которые до 25 мая приобрели путевки на летние смены в детские стационарные лагеря, смогут подать заявление на сайте «Госуслуги» и получить на карту «МИР» 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей. Отдохнуть в лагере ребенок должен в период с 10 мая по 20 сентября 2021 года. Подать заявление можно только после возвращения ребенка из лагеря.

В заявлении необходимо будет указать:

- Сведения о ребенке, свидетельство о рождении или паспорт;

- Информацию о детском лагере, в который приобретена путевка, а также об организации, с которой заключен договор на оказание услуг;

- Даты оказания услуг;

- Сведения из Договора о приобретении услуг и кассовый чек;

- Номер карты платежной системы «Мир», на которую необходимо зачислить выплату.

К заявлению также необходимо приложить копию Договора на покупку туристических услуг.

Заявления будут рассматривать уполномоченные органы по месту нахождения детского лагеря. Срок рассмотрения – не более 15 рабочих дней. Родители смогут отслеживать статус рассмотрения заявления на портале «Госуслуги». После рассмотрения заявки кешбэк будет автоматически зачислен в течение 5 дней на принадлежащую заявителю и указанную в заявлении карту «Мир».

Выплаты можно будет получить за каждую оплаченную и оказанную туристскую услугу по отдыху ребенка в детском лагере. Это означает, что родители, которые приобрели путевки нескольким детям, либо несколько путевок на одного ребенка, смогут получить возврат за каждую услугу отдельно.

Напомним, программа детского туристического кешбэка была запущена 25 мая 2021 года в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Государство возмещает до 50% стоимости путевки в детские лагеря (но не более 20 тыс. рублей). В программе участвуют стационарные государственные и коммерческие лагеря детского отдыха. Палаточные, городские или лагеря дневного пребывания в программе не участвуют. Полный список участников и предложений опубликован на сайте мирпутешествий.рф в отдельном разделе «Детские лагеря», где можно выбрать и оплатить предложение лагеря, туроператора или агрегатора. Задать другой вопрос можно в чате на сайте мирпутешествий.рф и по телефону горячей линии: 8 800 200-34-11Срок действия основной программы детского туристического кешбэка – с 25 мая по 31 августа 2021 года: в этот период можно купить путевку в детский лагерь для своего ребенка и получить от государства возврат в размере 50% ее стоимости (но не более 20 тыс. рублей). При этом для родителей, которые купили своим детям путевки в лагеря до старта программы (до 25 мая), действуют те же условия. По поручению Президента для таких случаев был разработан отдельный механизм кешбэка. Он запущен на портале «Госуслуги» с 15 июня 2021 года.

Условия программы возврата денежных средств за детские туристические путевки через «Госуслуги»

С 15 июня по 20 октября родители, которые до 25 мая приобрели путевки на летние смены в детские стационарные лагеря, смогут подать заявление на сайте «Госуслуги» и получить на карту «МИР» 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей. Отдохнуть в лагере ребенок должен в период с 10 мая по 20 сентября 2021 года. Подать заявление можно только после возвращения ребенка из лагеря.

В заявлении необходимо будет указать:

- Сведения о ребенке, свидетельство о рождении или паспорт;

- Информацию о детском лагере, в который приобретена путевка, а также об организации, с которой заключен договор на оказание услуг;

- Даты оказания услуг;

- Сведения из Договора о приобретении услуг и кассовый чек;

- Номер карты платежной системы «Мир», на которую необходимо зачислить выплату.

К заявлению также необходимо приложить копию Договора на покупку туристических услуг.

Заявления будут рассматривать уполномоченные органы по месту нахождения детского лагеря. Срок рассмотрения – не более 15 рабочих дней. Родители смогут отслеживать статус рассмотрения заявления на портале «Госуслуги». После рассмотрения заявки кешбэк будет автоматически зачислен в течение 5 дней на принадлежащую заявителю и указанную в заявлении карту «Мир».

Выплаты можно будет получить за каждую оплаченную и оказанную туристскую услугу по отдыху ребенка в детском лагере. Это означает, что родители, которые приобрели путевки нескольким детям, либо несколько путевок на одного ребенка, смогут получить возврат за каждую услугу отдельно.

Напомним, программа детского туристического кешбэка была запущена 25 мая 2021 года. Государство возмещает до 50% стоимости путевки в детские лагеря (но не более 20 тыс. рублей). В программе участвуют стационарные государственные и коммерческие лагеря детского отдыха. Палаточные, городские или лагеря дневного пребывания в программе не участвуют. Полный список участников и предложений опубликован на сайте мирпутешествий.рф в отдельном разделе «Детские лагеря», где можно выбрать и оплатить предложение лагеря, туроператора или агрегатора. Задать другой вопрос можно в чате на сайте мирпутешествий.рф и по телефону горячей линии: 8 800 200-34-11