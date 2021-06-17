«Тот самый длинный день в году» представят в поселке Тайцы

В программе концерта принимают участие заслуженная артистка России Нина Мещанинова и заслуженный деятель искусств России Михаил Левшин.

В день 80-летия начала Великой Отечественной войны артисты театра «Комедианты» представят зрителям литературно-музыкальную программу «Тот самый длинный день в году».

Какие песни фронтовые

Минувшей созданы войной!

В них чувства трепетно-живые

Встают безудержной волной…

Остаются в строю и стихи той поры, и произведения, и песни, окрылявшие в годы войны душу солдата. Трогательно и нежно исполняются мелодии, посвящённые фронтовой дружбе и конечно любви. Пронзительно, передавая боль и радость, звучат знакомые строки из уст совсем другого поколения, не видевшего войны.

Много лет прошло, много воды унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожжённых городов, выросли новые поколения. Но в памяти людской 22 июня навсегда останется щемящим днём памяти и скорби.

Артисты театра «Комедианты» посвящают своё выступление всем ветеранам, поколению сороковых, а также их детям, внукам, правнукам…

…Чтобы помнили, чтобы знали.

Обратите внимание - количество мест ОГРАНИЧЕНО!

Мероприятие проводится с соблюдением требований Роспотребнадзора.