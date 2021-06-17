«Тот самый длинный день в году» представят в поселке Тайцы

В программе
концерта принимают участие заслуженная артистка России Нина Мещанинова и
заслуженный деятель искусств России Михаил Левшин.
В день 80-летия
начала Великой Отечественной войны артисты театра «Комедианты» представят зрителям
литературно-музыкальную программу «Тот самый длинный день в году».
Какие песни
фронтовые
Минувшей созданы
войной!
В них чувства
трепетно-живые
Встают безудержной
волной…
Остаются в строю и
стихи той поры, и произведения, и песни, окрылявшие в годы войны душу солдата.
Трогательно и нежно исполняются мелодии, посвящённые фронтовой дружбе и конечно
любви. Пронзительно, передавая боль и радость, звучат знакомые строки из уст
совсем другого поколения, не видевшего войны.
Много лет прошло,
много воды унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы окопов, исчезли
пепелища сожжённых городов, выросли новые поколения. Но в памяти людской 22
июня навсегда останется щемящим днём памяти и скорби.
Артисты театра
«Комедианты» посвящают своё выступление всем ветеранам, поколению сороковых, а
также их детям, внукам, правнукам…
…Чтобы помнили,
чтобы знали.
Обратите внимание
- количество мест ОГРАНИЧЕНО!
Мероприятие
проводится с соблюдением требований Роспотребнадзора.