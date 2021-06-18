Для мотоциклистов, велосипедистов, скутеристов…

В рамках дополнительных
мероприятий для снижения детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники отдела
ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району провели беседы в библиотеке-филиале № 1
в Мариенбурге. Присутствовали воспитанники детского сада № 9 и Районного центра
детского творчества (центр «Созвездие», клуб «Чайка»).
Инспектор по пропаганде Елена
Зверева рассказала ребятам, как правильно вести себя на проезжей части,
разъяснила правила езды на велосипеде. Вместе с сотрудницей полиции дети
вспомнили основные правила безопасного поведения на дороге и дорожные знаки.
Ребята поделились и собственными познаниями: как следует переходить дорогу, как
должен себя вести пешеход на переходе.
На протяжении встречи
дети с большим вниманием слушали инспектора ГИБДД и задавали интересующие их
вопросы.
Также сотрудники ГИБДД и
отделения по делам несовершеннолетних провели интерактивные уроки по правилам
дорожного движения в лагере дневного пребывания в Гатчинской школе № 11. Среди
воспитанников пришкольного лагеря Большеколпанской школы прошло занятие по
правилам дорожного движения. Сотрудники полиции и педагоги напомнили школьникам
о последствиях игр на проезжей части, рассказали о способах защиты от аварий в
темное время суток.
Профилактическое
мероприятие «Мотоциклист, скутерист, велосипедист!» было направлено на профилактику
ДТП с участием водителей двухколесного транспорта. В ходе операции
«Пристегнись» сотрудники Госавтоинспекции провели разъяснительную работу с
водителями – о важности использования ремней безопасности и детских
удерживающих устройств.