Для мотоциклистов, велосипедистов, скутеристов…

В рамках дополнительных мероприятий для снижения детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району провели беседы в библиотеке-филиале № 1 в Мариенбурге. Присутствовали воспитанники детского сада № 9 и Районного центра детского творчества (центр «Созвездие», клуб «Чайка»).

Инспектор по пропаганде Елена Зверева рассказала ребятам, как правильно вести себя на проезжей части, разъяснила правила езды на велосипеде. Вместе с сотрудницей полиции дети вспомнили основные правила безопасного поведения на дороге и дорожные знаки. Ребята поделились и собственными познаниями: как следует переходить дорогу, как должен себя вести пешеход на переходе.

На протяжении встречи дети с большим вниманием слушали инспектора ГИБДД и задавали интересующие их вопросы.

Также сотрудники ГИБДД и отделения по делам несовершеннолетних провели интерактивные уроки по правилам дорожного движения в лагере дневного пребывания в Гатчинской школе № 11. Среди воспитанников пришкольного лагеря Большеколпанской школы прошло занятие по правилам дорожного движения. Сотрудники полиции и педагоги напомнили школьникам о последствиях игр на проезжей части, рассказали о способах защиты от аварий в темное время суток.

Профилактическое мероприятие «Мотоциклист, скутерист, велосипедист!» было направлено на профилактику ДТП с участием водителей двухколесного транспорта. В ходе операции «Пристегнись» сотрудники Госавтоинспекции провели разъяснительную работу с водителями – о важности использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

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