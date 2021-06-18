Молодёжный отряд привёл в порядок могилы героев

Посетили могилу лётчика Саталкина, который похоронен недалеко от храма в посёлке Динамо. Его самолёт был сбит во время воздушного боя и упал в деревне Покровской. Восхищённый мужеством лётчика, в одиночку вступившего в бой с армадой немецких самолётов, летевших бомбить Ленинград, немецкий комендант приказал одному из местных жителей похоронить героя достойно.

Ребят заинтересовала история иконы святой Екатерины, которая сегодня находятся в храме посёлка Динамо. Эту икону подарил местной жительнице профессор одного из Ленинградских институтов, который летом снимал у неё комнату. Двое её сыновей ушли на войну. Мать поклялась подарить икону храму, если Господь вернём сыновей домой живыми. Испанский солдат, укравший икону, едва не поплатился головой за это. Люди упросили коменданта-испанца сохранить солдату жизнь. Сыновья вернулись живыми, и мать выполнила своё обещание. С тех пор икона находится в храме Святой Екатерины в посёлке.

В мероприятии принимала активное участие инспектор добровольного общества пожарных Гатчинского района Наталия Филатова. В процессе совместной работы она ненавязчиво напомнила ребятам, какую опасность несёт неразумное обращение с огнём.

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