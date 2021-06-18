Узнать о выплатах поможет «социальный калькулятор»

Страница поменяла не только дизайн, но и значительно увеличила функционал.

Одно из важных нововведений – это «социальный калькулятор» для семей с детьми. С его помощью можно узнать, какие пособия и меры поддержки могут получить жители региона. Пользователям предлагается ответить на вопросы, а в финале будет предоставлен список положенных мер поддержки, и даже размер выплат.

«Социальная сфера региона стремительно меняется, внедряя современные технологии. Сначала комитет по социальной защите реализовал чат-бот по выплате на детей от 3 до 7 лет, теперь создан новый уникальный сервис – социальный калькулятор для семей с детьми. Мы надеемся, что он будет востребован у наших жителей, так как в автоматическом режиме поможет найти ответы на самые распространенные вопросы», - прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

На главную страницу обновленного сайта также были добавлены разделы «Студенты», «Многодетные семьи», «Семьи с детьми-инвалидами», «Трудная жизненная ситуация» для более быстрой навигации в разделах сайта.

Кроме того, изменения коснулись интерфейса и визуальной составляющей сайта – например, полностью изменено оформление и цветовая гамма. На главной странице появился баннер, который в формате карусели рассказывает об актуальных новостях.



