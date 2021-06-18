Узнать о выплатах поможет «социальный калькулятор»

Страница
поменяла не только дизайн, но и значительно увеличила функционал.
Одно
из важных нововведений – это «социальный калькулятор» для семей с детьми. С его
помощью можно узнать, какие пособия и меры поддержки могут получить жители
региона. Пользователям предлагается ответить на вопросы, а в финале будет
предоставлен список положенных мер поддержки, и даже размер выплат.
«Социальная
сфера региона стремительно меняется, внедряя современные технологии. Сначала
комитет по социальной защите реализовал чат-бот по выплате на детей от 3 до 7
лет, теперь создан новый уникальный сервис – социальный калькулятор для семей с
детьми. Мы надеемся, что он будет востребован у наших жителей, так как в
автоматическом режиме поможет найти ответы на самые распространенные вопросы»,
- прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области
по социальным вопросам Николай Емельянов.
На
главную страницу обновленного сайта также были добавлены разделы «Студенты»,
«Многодетные семьи», «Семьи с детьми-инвалидами», «Трудная жизненная ситуация»
для более быстрой навигации в разделах сайта.
Кроме
того, изменения коснулись интерфейса и визуальной составляющей сайта –
например, полностью изменено оформление и цветовая гамма. На главной странице
появился баннер, который в формате карусели рассказывает об актуальных
новостях.