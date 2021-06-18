Выборы в Заксобрание Ленинградской области назначены

По
федеральному закону №67-ФЗ «решение о назначении выборов в орган
государственной власти субъекта РФ должно быть принято не ранее чем за 100 дней
и не позднее чем за 90 дней до дня голосования». Единым днем голосования, в
который будут избирать депутатов Госдумы и региональных парламентов, в этом
году определено 19 сентября - третье воскресенье месяца.
"Вчера
Президент подписал указ о начале избирательной кампании Государственной Думы
Российской Федерации. В соответствии с утвержденным порядком сейчас все
региональные парламенты, у которых заканчивается срок полномочий, должны
принять решение о начале избирательной кампании в своих регионах, -
прокомментировал Председатель Законодательного собрания Ленинградской области
Сергей Бебенин. - Для этого мы сегодня собрались на внеочередное заседание с
коллегами, проголосовали и приняли решение о назначении выборов депутатов
Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва на 19 сентября
2021 года".
Постановление
вступает в силу со дня его официального опубликования. Затем в течение месяца
пройдет период выдвижения кандидатов в новый состав Заксобрания. Напомним, в
Ленинградской области выборы в парламент проходят по смешанной избирательной
системе: 25 депутатов будут избраны по одномандатным округам и столько же - по
партийным спискам.
пресс-служба
Законодательного собрания Ленинградской области