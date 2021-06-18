Выборы в Заксобрание Ленинградской области назначены

По федеральному закону №67-ФЗ «решение о назначении выборов в орган государственной власти субъекта РФ должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования». Единым днем голосования, в который будут избирать депутатов Госдумы и региональных парламентов, в этом году определено 19 сентября - третье воскресенье месяца.

"Вчера Президент подписал указ о начале избирательной кампании Государственной Думы Российской Федерации. В соответствии с утвержденным порядком сейчас все региональные парламенты, у которых заканчивается срок полномочий, должны принять решение о начале избирательной кампании в своих регионах, - прокомментировал Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин. - Для этого мы сегодня собрались на внеочередное заседание с коллегами, проголосовали и приняли решение о назначении выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва на 19 сентября 2021 года".

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Затем в течение месяца пройдет период выдвижения кандидатов в новый состав Заксобрания. Напомним, в Ленинградской области выборы в парламент проходят по смешанной избирательной системе: 25 депутатов будут избраны по одномандатным округам и столько же - по партийным спискам.

Дарья Науменко,

пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области