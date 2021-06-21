Сиверская больница вновь готовится принимать пациентов с COVID-19

Как сообщает пресс-служба Гатчинской КМБ, в этот раз амбулаторно-поликлиническое подразделение Сиверской районной больницы переезжает частично. Врачи терапевты, невропатолог, лор, эндокринолог, гинеколог, кабинет медицинской профилактики, процедурный кабинет, кабинет ЭКГ, страховой стол, кабинет дополнительного лекарственного обеспечения (выписка рецептов), кабинет УЗИ, прививочный пункт по COVID-19 остаются и продолжают работать в здании взрослой поликлиники Сиверской районной больницы по адресу: Гатчинский район, п. Сиверский, ул. Восточная, д. 2. Телефон регистратуры 8-813-71-44-244

Взрослая поликлиника Сиверской РБ полностью изолирована от помещения стационара, заблокирован выход из поликлиники через галерею в стационар. Проезд на личном автотранспорте на территорию больницы воспрещен.

Педиатрическое отделение поликлиники с 21 июня будет работать кабинете фельдшера: ул. Военный Городок, д. 43. Телефон регистратуры 8-813-71-47-115

Травмпункт будет работать в Рождественской врачебной амбулатории по адресу: с. Рождествено ул. Большой проспект. д. 26. Телефон регистратуры 8-813-71-62-275

Рентгеновское отделение с 21 июня будет работать в Рождественской врачебной амбулатории по адресу: с. Рождествено ул. Большой проспект. д. 26.

Для разделения потоков больных пациентов со здоровыми профилактические рентгеновские снимки будут проводиться с 9:00 до 12:30. Рентгеновские исследование пациентов с пневмониями, ОРВИ, температурой, с подозрением на инфекционное заболевание будет выполняться с 13:00 до 17:00.

Больные с острой травмой по направлению хирурга в рентген кабинете обследуются вне очереди.

Врачи-хирурги с 22 июня будут работать в здании Рождественской врачебной амбулатории по адресу: с. Рождествено ул. Большой проспект. д. 26.

Физиотерапевтический кабинет переезжает в здание поликлиники Сиверской РБ, 2 этаж кабинет 209.