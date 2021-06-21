Знаем и помогаем

Диалог с властью
На детской
площадке сломаны качели, трудно записаться к врачу, дорога требует ремонта,
отключили горячую воду… Как просигнализировать о проблемах? Еще относительно
недавно, чтобы решить вопрос, звонили на горячую линию, отправляли жалобу по
почте или приходили к представителям власти на личный прием. Сегодня обращение
можно подать онлайн. Или просто написать о проблеме в социальной сети. Не
сомневайтесь — ЦУР прочтет и даст ход.
В Ленобласти Центр
управления регионом открылся в ноябре 2020 года. Параллельно аналогичные
учреждения появились по всей России. Особенность нашего ЦУР в том, что это
проектный офис, где работают и сотрудники областного комитета общественных
коммуникаций, и АНО «Диалог Регионы». Возможность привлекать к ведению проектов
классных специалистов и деловое партнерство с правительством региона — это
большие плюсы. Дело-то общее!
К ответу!
К цифровым технологиям
сейчас прибегают даже не самые технически подкованные слои населения. Поэтому
грамотный мониторинг информационного поля дает актуальный срез общественной
ситуации.
Специалисты ЦУР
выявляют и обрабатывают сообщения от ленинградцев не только в официальных
группах органов власти, но также в СМИ и во всех открытых источниках —
соцсетях, блогах, на форумах.
Все обращения
структурируют по отраслям и направляют в профильные ведомства. Также на сайтах
ведомств и муниципалитетов размещены виджеты — кнопки, кликнув по которым
переходишь на платформу «Госуслуги. Решаем вместе» и сообщаешь о проблеме.
Запущено одноименное мобильное приложение.
«В месяц мы фиксируем около 5 тысяч обращений,
поступивших через «Госуслуги», и 3 тысячи — через соцсети, — делится
заместитель руководителя ЦУР по Ленобласти Евгения Апанасова. — Больше всего
жителей области волнует здоровье. Много вопросов задают по вакцинации от
коронавируса, жалуются, что на «Госуслугах» в личном кабинете не ведется
дневник наблюдения, не оформлен прививочный сертификат. Часто пишут о ремонте
дорог. Есть сезонные проблемы, например, отключение горячей воды летом».
ЦУР не сортирует
обращения на важные и мелкие. Отвечают абсолютно на все. Для обращений,
поступивших через «Госуслуги», срок реагирования — 30 дней. Но многое зависит
от характера сообщения.
Приблизительно по
половине вопросов требуется предоставить информацию — например, адреса пунктов
вакцинации или список документов для оформления льгот. Это недолго. Есть
сигналы, к которым применимы механизмы ускоренного решения, так называемые
фаст-треки. Скажем, если просят вывезти мусор или починить уличные фонари.
В мае в областной
ЦУР через «Госуслуги» поступило 4726 обращений, из них ускоренно, в течение
10-15 дней, ответили на 2549. По соцсетям расклад следующий: 3165 сообщений, в
течение 4 часов (из 9 допустимых) ответ дали на 521. Вообще же среднее время
ответа в соцсетях — 6,5 часа.
Найти слабое звено
Концепция ЦУР —
это три действия: «Все знаем — быстро помогаем решить — не допускаем». За созданием
«карты проблем» следует выход на исполнителей и решение в положенные сроки.
Последний этап — аналитический — направлен на предотвращение инцидентов.
Из потока
обращений вычленяют часто встречающиеся, указывающие на системные недочеты.
Готовят аналитические материалы по социально-экономической ситуации. Данная
информация помогает определить «слабое звено».
«Важно доносить до
жителей области значимую информацию, — комментирует Екатерина Путронен. —
Например, сведения о социальной поддержке семей с детьми, людей с
инвалидностью, пенсионеров».
Свежий пример: в
этом году изменились правила расчета пособия для семей с детьми в возрасте от 3
до 7 лет. Вопросов от молодых родителей поступала тьма. Тогда совместно с
комитетом по соцзащите населения был разработан и запущен специальный чат-бот.
Число обращений сократилось.
«Ленинградцы
должны знать, как выразить мнение по объектам благоустройства городов и
городских поселений и любым вопросам местного самоуправления, которые их
беспокоят. Пожелания людей будут учтены
органами власти при принятии решений», — продолжает руководитель ЦУР.
К сопутствующим
задачам относятся социологические исследования, отражающие изменения
общественного мнения. Результаты опросов и анкетирований докладывают
руководству области и преобразуют в конкретные решения.
«Одна из наших
задач — наладить взаимодействие между жителями Ленинградской области и органами
власти. ЦУР располагает технической платформой, чтобы находить обращения и
жалобы людей и дать исполнительной власти возможность быстро и качественно их
отработать», - комментирует Екатерина Путронен, руководитель ленинградского
ЦУР, председатель комитета общественных коммуникаций Ленобласти.
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Людмила Кондрашова
Фото Артема Куртова