«Без срока давности»: жители области увидят рассекреченные докумен-ты о преступлениях нацистов

«Без срока давности»: жители области увидят рассекреченные докумен-ты о преступлениях нацистов

Передвижной выставочный проект «Без срока давности» откроется в Ленинградской области 1 июля. Посетители увидят не только документальные свидетельства геноцида, но личные вещи и атрибуты той поры.

Рубрики : Общество     22 Jun 2021

Выставка объединяет данные о 22 оккупированных в годы войны регионах. В основе экспозиции ─ официальные документы, фотографии и воспоминания, которые подтверждают планы нацистской Германии об истреблении жителей СССР.

Сейчас стенды экспонируются в Архивном центре Северной столицы.

Выставка реализуется в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности», инициированного в декабре 2019 года Российским организационным комитетом «Победа» под председательством Президента России Владимира Путина. С подробной информацией о проекте можно познакомиться на сайте безсрокадавности.рф.

Проект «Без срока давности» ─ 23-томное издание, посвященное преступлениям нацистов против гражданского населения на оккупированных территориях, не только России, но и других бывших союзных республик.

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