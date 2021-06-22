«Без срока давности»: жители области увидят рассекреченные докумен-ты о преступлениях нацистов

Выставка объединяет данные
о 22 оккупированных в годы войны регионах. В основе экспозиции ─ официальные
документы, фотографии и воспоминания, которые подтверждают планы нацистской
Германии об истреблении жителей СССР.
Сейчас стенды
экспонируются в Архивном центре Северной столицы.
Выставка реализуется в
рамках Всероссийского проекта «Без срока давности», инициированного в декабре
2019 года Российским организационным комитетом «Победа» под председательством
Президента России Владимира Путина. С подробной информацией о проекте можно
познакомиться на сайте безсрокадавности.рф.
Проект «Без срока
давности» ─ 23-томное издание, посвященное преступлениям нацистов против
гражданского населения на оккупированных территориях, не только России, но и
других бывших союзных республик.