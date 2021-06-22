Как эхо войны отразилось на молодом поколении россиян

Впервые
демографическое эхо Великой Отечественной войны (появление огромных
диспропорций между разными поколениями, а также мужчинами и женщинами)
зафиксировала перепись населения 1959 года. 40-летних жителей РСФСР (поколение
молодых ветеранов) было почти вдвое меньше, чем 30-летних. Соотношение мужчин и
женщин в этом возрасте было почти одинаковым, а мужчин 35–60 лет оказалось
практически вдвое меньше, чем женщин.
Если
по данным переписи 1897 года в Российской империи на 1000 женщин
приходилось 992 мужчины, то по итогам переписи населения 1959 года дисбаланс
составил 1000 к 641. Только спустя 20 лет, по данным переписи 1979 года,
ситуация стала выправляться: на 1000 женщин приходилось 784 мужчины.
«Война
унесла миллионы жизней мужчин, преимущественно молодых, нарушив нормальное
соотношение полов в населении на десятилетия вперед. Традиционно мальчиков
рождается больше, чем девочек, а в дальнейшем, к 30-летнему возрасту,
соотношение полов меняется. Но по данным переписи 1939 года, уже в возрастной
группе 5–9 лет девочек было больше, чем мальчиков. Начавшаяся в 1941 году война
увеличила половые диспропорции и в старших поколениях», — поясняет Елена
Егорова, заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования
регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова.
По
данным переписи 1959 года, подростков 13–17 лет, рожденных в годы войны,
оказалось почти в 2,5 раза меньше, чем ребят младшего и старшего возрастов. К
1960-м годам они выросли и стали родителями, и образовалась следующая
демографическая яма — «дети детей войны».
Если
до этого в России рождаемость составляла 26,9 промилле, то уже в 1960-е годы
она упала до 23,2 промилле. В 1970-е годы тенденцию укрепил переход от
традиционной многодетной семьи к более современной, малодетной.
Демографическое
эхо войны постепенно размывается — на него накладываются другие события в
истории страны, такие как развал СССР и экономические сложности начала 1990-х
годов. Демографическую ситуацию сглаживают меры поддержки молодых и многодетных
семей. Но есть закономерность: провалы в численности населения, связанные с
войной, повторяются в разных поколениях каждые 25–30 лет.
Судя
по последней демографической пирамиде (на 1 января 2020 года), число 20-летних
россиян почти вдвое меньше, чем 35-летних. Схожий провал — в возрасте 50–55 лет
и 75–78 лет. В 1989 году 20-летних аналогично было почти вдвое меньше, чем
30–35-летних.
«Очевидно,
сегодня мы получили третий отголосок войны — очередное заметное снижение числа
20-летних россиян. Подобные демографические ямы могут повторяться циклами еще
не одно десятилетие. Такие провалы сильно влияют не только на рождаемость, но и
на динамику старения россиян. В составе трудоспособного населения в настоящее
время преобладает более старшее поколение (рожденные в конце 1960-х — начале
1970-х годов) и люди средних возрастов (рожденные в 1980-х годах). И довольно
мало молодого трудоспособного населения. Для экономики это не очень позитивный
момент, ведь в эпоху быстро меняющихся технологий нужны более молодые и
энергичные кадры», — отмечает Елена Егорова.
Еще
большей проблемой, по мнению эксперта, может выступать переход россиян в
пенсионный возраст в ближайшее время.
«В
настоящее время в более старших возрастах — 70-80 лет — находятся люди
послевоенных годов рождения, и их довольно много. На смену им идет поколение
1960-х годов — малочисленное, которое сменит вновь многочисленное поколение,
что очень важно учитывать при анализе и прогнозах развития пенсионной системы.
Снижение рождаемости и волнообразная структура населения приводят к временному
повышению нагрузки на трудоспособное население и "дефициту внуков":
на двух-трех бабушек и дедушек сейчас приходится один внук, а в идеале должно
быть равное соотношение», — резюмирует Егорова.
Последствиями
очередной демографической ямы станут два важных для жизни общества момента:
снижение числа активных потребителей разных продуктов и услуг, а также дефицит
молодых кадров на рынке труда, считает Евгения Шамис, основатель и
координатор исследовательского центра «RuGenerations — Теория поколений в
России».
«У нас
мало 20-летних, и поэтому сейчас выбирают не компании, а соискатели. А компании
подстраиваются. Однако не стоит забывать: в других странах и на глобальном
рынке ситуация может быть другая. И, конечно, на смену нынешним 20-летним
совсем скоро придет очередное, более многочисленное поколение Z, которое
рождается с 2003 года по настоящее время», — отмечает Евгения Шамис.
Как
может измениться ситуация через десять лет, позволит точнее увидеть предстоящая
Всероссийская перепись населения.