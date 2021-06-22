Люди и судьбы гатчинского кинофестиваля

В фойе кинотеатра «Победа» 21-го июня торжественно открылась фотовыставка «Эхо кинофестиваля. Люди и события». Выставка будет работать в течение месяца, вход – свободный.

На фотографиях запечатлены самые разные моменты фестиваля – от официальных награждений до дружеских посиделок, и разные личности – знаменитые артисты, режиссеры, писатели и журналисты и наши с вами земляки. Многих из тех, кто попал в объектив фотографа, уже нет в живых. Тем ценнее эти уникальные кадры, ставшие зримой частью нашей истории.

На церемонию открытия фотовыставки собрались гатчинцы и гости города. Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим дала высокую оценку работе Сергея Павлова, подчеркнув, что «виновник торжества» всю свою профессиональную, предпринимательскую и общественную деятельность посвятил процветанию нашего города.

- Мы действительно являемся участниками замечательного события. Благодаря Сергею Юрьевичу мы имеем уникальную возможность еще раз окунуться в историю города и фестиваля. Историю в лицах и судьбах, – сказала Людмила Николаевна.

Были зачитаны поздравления от комитета по культуре Ленинградской области и комитета по культуре и туризму Гатчинского района. Глава Гатчины и района Виталий Андреевич Филоненко в своем выступлении заметил, что знает Сергея Павлова с тех пор, как получил назначение в Гатчину – с 1994 года.

- Сергей Юрьевич – уникальный человек. Как надо любить фотографию, чтобы каждый момент запечатлеть и нам преподнести! Он и как депутат – все замечает, – отметил Виталий Андреевич.

На открытии выставки присутствовала Генриетта Карповна Ягибекова – основатель кинофестиваля «Литература и кино», в прошлом – директор кинотеатра «Победа». По ее словам, без Сергея Юрьевича фестиваль мог и не состояться: «…всегда нужен человек, которому говоришь: «Надо!», и на протяжении всех лет он помогает кинофестивалю». Свою фотолетопись Сергей Павлов начал в 2000 году и, фотографируя гостей фестиваля с утра, к обеду уже приносил им готовые фотографии. Теперь эти работы оказались на выставке.

В адрес автора фотовыставки звучало множество поздравительных и благодарственных слов – талантливый человек не может быть незаметным, как сказала директор Гатчинской школы № 9 Нина Сергеевна Ковалева. Вместе с коллегами она пришла поздравить и поблагодарить Сергея Юрьевича, поскольку многие фотографии на выставке имеют отношение к 9-й школе, ученики которой не раз встречались с гостями фестиваля.

На церемонию открытия приехала народная артистка России Татьяна Пилецкая, портрет которой вы тоже найдете на вернисаже. Татьяна Львовна призналась, что первый раз в жизни оказалась на такой выставке, где не просто лица, а судьбы.

Заслуженная артистка РФ Галина Бокашевская – неизменная участница фестиваля, поздравляя автора с открытием фотовыставки, заметила, что Гатчина – это колыбель творчества: «Именно этот фестиваль подвиг моих коллег – и в том числе меня – сочинять стихи, писать картины, делать фотографии. А как мы встречали в аэропорту Кшиштофа Занусси! Он потом говорил, что никто его так не встречал».

Сергей Павлов поблагодарил всех – за то, что нашли время и возможность посетить выставку в такую жару. И, обратившись к руководству города, добавил: «У меня есть мечта: чтобы появился музей кинофестиваля, а лучше – фестивальный центр. Нужно приложить все усилия, чтобы фестиваль имел собственное постоянное помещение». На что Людмила Нещадим заметила, что мечты имеют свойство сбываться…

После всех выступлений народная артистка России Татьяна Пилецкая, глава Гатчинской администрации Людмила Нещадим и Сергей Павлов под дружные аплодисменты перерезали алую ленточку – и выставка «Эхо кинофестиваля. Люди и события» официально открылась. Все устремились к фотографиям – искать знакомые лица, вспоминать фестивали разных лет и фотографироваться с автором. Потому что, как сказала Галина Бокашевская, «…когда господь бог хочет сделать добро, он находит таких людей».

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