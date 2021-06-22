От юбилеев в жизни не уйти

Конечно, мы можем засомневаться - могла ли она, будучи на тот период 10-дневным ребенком что-то чувствовать, знать и помнить, какие испытания легли на долю ее семьи в то суровое, страшное для всех время.

Чувствовала. Конечно, чувствовала постоянный голод, когда у мамы не хватало для нее молока. Да и каким образом могло быть достаточно грудного молока, если все продукты мама до крошечки отдавала детям.

Знала историю своей семьи. Знала из рассказов взрослых, подрастающих братьев, да и сама уже подрастала на чужбине. А детская память цепкая.

Помнить то, что знает, она, конечно, будет всю свою жизнь.

Галина Васильевна Степанова родилась 12 июня 1941 года в деревне Будково Лужского района. Семья состояла из шести человек: папа, мама, бабушка и трое детей. Отец, Василий Алексеевич, работал до войны на пилораме. Мама, Надежда Яковлевна, работала медсестрой в больнице, туда же возвратилась она и после войны.

22 июня 1941 год, началась Великая Отечественная война. Всех жителей из деревни стали эвакуировать в Прибалтику. Семью Герасимовых направили в Латвию. Отец должен был идти на фронт, но ему разрешили сопроводить семью до места, так как маме было трудно с тремя малыми детьми и старой бабушкой. По месту прибытия в Латвию их семью никто не хотел брать к себе: пять ртов и только один работник. Хозяин, куда определили семью, не выделил им даже жилье для проживания. Скитались по углам, даже спать приходилось сидя. Мама ходила по хуторам, собирала милостыню, тем и жили. Русских не любили в Латвии. Хозяин не разрешал семье кушать в доме, если видел крошки от еды, очень сильно ругался. Мама, собирая по хуторам хоть что-либо из еды для семьи, чтобы прокормить всех, старалась оказывать медицинскую помощь местным жителям. К ней стали лучше относиться. А жители стали называть ее «русский доктор».

Своими знаниями, старанием и добротой она быстро завоевала авторитет среди местного населения по всей округе. За ней стали даже приезжать для оказания медпомощи. Семья стала лучше питаться за счет маминой работы.

И только хозяйское сердце продолжало оставаться по отношению к этой семье холодным, равнодушным. А может быть, так продолжали бы они жить по углам, без крыши над головой, если не случилась беда с хозяйской дочкой – начались у нее роды. «Помощь была единственная - наша мама, - вспоминает Галина Васильевна. - Она сама предложила принять у хозяйской дочки роды. Все прошло нормально. И вот, после этого случая, хозяин приказал освободить от дров дровяник и поселил туда нашу семью. Теперь была у нас своя комната».

Так и жили до конца войны. Надо было возвращаться домой. А возвращаться, как оказалось, было некуда. Немцы сожгли всю деревню. Приехали в Надбелье. Ехали поездом, никаких удобств, да и не особо думали об этом. Думали, как бы быстрей до родного места добраться. Бабушка умерла в поезде, не выдержало ее сердце. Хорошо, что ее не сняли с поезда, разрешили довезти до дома, там и похоронили ее.

Папа долго искал семью. Домой пришел весной 1946 года. Он служил на фронте пекарем. Хлеб для бойцов выпекал. Дошел до Польши. Галина Васильевна вспоминает, как папа после войны баловал ребятишек - выпекал для них различные фигурки из теста.

Стала понемногу налаживаться жизнь. Училась в школе, приходилось ходить пешком за 8 км. После окончания учебы Галина поступила и окончила торговую школу в Оредеже. Работала там продавцом до 1961 года. В 1964 году вышла замуж за Бориса Ивановича Степанова, который приехал из Гатчинского района и остался там жить. В 1965 году родился у них сын Андрей.

В 1966 году семья переезжает жить в деревню Мины Гатчинского района. Борис Иванович устраивается работать в совхоз «Искра». Галина Васильевна стала работать швеей-мотористкой на заводе металлоизделий в поселке Вырица. 24 года отработала она там, была бригадиром. Характер боевой, ложь не терпит, поэтому уважали ее за это, а многие побаивались. Она и сейчас борец за справедливость. Она может доброе напутствие человеку дать, а может и на «место» поставить.

Галина Васильевна много лет отдала работе в Совете ветеранов Вырицкого городского поселения. Малолетний узник, участник всех ветеранских мероприятий в Минской и Вырицкой школах. Принимает активное участие в мероприятиях 9 мая и в День памяти и скорби. Принимает активное участие в ветеранских встречах, проводимых на базе музея в деревне Мины. Неоднократно посещала «Вахту Памяти», общалась с поисковиками. Ежегодно участвует в благоустройстве мемориала в д. Мины. Много лет была бессменным старшим по 60-квартирному дому. Ее уважают, прислушиваются к ее мнению. Это человек с добрым сердцем, всегда спешащая на помощь.

В настоящее время у Галины Васильевны внучка и два внука.

Галина Васильевна, желаем Вам в этот замечательный юбилей крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. И пусть Ваша жизнь складывается только из теплых, солнечных дней. Пусть Ваша душа купается в чистой росе доброго слова всех дорогих, близких Вам людей, которые поздравляют Вас с удивительным праздником – юбилеем!

У русских женщин есть такие лица:

К ним надо приглядеться не спеша,

Чтоб в их чертах могла тебе открыться

Красивая и гордая душа.

Такая в них естественность, свобода,

Так строг и ясен росчерк их бровей…

Они, как наша русская природа –

Чем дольше смотришь, тем еще милей.

С. Н. Корешкова, директор музея «41-й стрелковый» в деревне Мины