В Кобралово отключат свет

Сусанинское СП:
23.06.21 с 09:00 до 18:00
п. Кобралово, 1-я Линия, 2-я Линия, 3-я Линия, 4-я Линия, 5-я Линия,
Ленинградская ул.
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача элек-троэнергии в Сусанинском поселении.
Сусанинское СП:
23.06.21 с 09:00 до 18:00
п. Кобралово, 1-я Линия, 2-я Линия, 3-я Линия, 4-я Линия, 5-я Линия,
Ленинградская ул.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.