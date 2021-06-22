В Кобралово отключат свет

В Кобралово отключат свет

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача элек-троэнергии в Сусанинском поселении.

Рубрики : ЖКХ     22 Jun 2021

Сусанинское СП:

23.06.21 с 09:00 до 18:00

п. Кобралово, 1-я Линия, 2-я Линия, 3-я Линия, 4-я Линия, 5-я Линия, Ленинградская ул.

 

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