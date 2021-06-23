«Губернаторский кадровый резерв» ждет активных и инициативных

Сегодня продолжается прием заявок от жителей Ленинградской области на участие в муниципальном этапе конкурса на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти региона и аппаратов мировых судей, который стартовал 7 июня. Подать документы можно очно – в муниципальных районах Ленинградской области или онлайн – с использованием сервиса «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации». Победители конкурса смогут претендовать на разные руководящие должности – от начальника сектора до заместителя председателя комитета.

Будущим чиновникам предстоит пройти несколько этапов конкурсного отбора, среди которых тестирование на знание русского языка, Конституции Российской Федерации, законодательства о государственной гражданской службе и местном самоуправлении, Устава Ленинградской области, антикоррупционного законодательства, а также психологическое тестирование и индивидуальное собеседование.

Подробная информация о конкурсе опубликована на сайте Управления государственной службы и кадров Ленинградской области https://apparat.lenobl.ru/ru/ в разделе «Вакансии».

На официальном сайте Экспертного клуба https://expert-club.online/ представители Ленинградской области уже оценили возможности, которые предоставляет конкурс жителям 47-ого региона.

Так, доктор биологических наук, эксперт рабочей группы по нацпроекту «Экология» при Правительстве РФ, председатель комиссии по АПК, сельским территориям и природопользованию Общественной палаты Ленинградской области, член Научно-экспертного совета при рабочей группе Совета Федерации РФ Вероника Тарбаева поддерживает инициативу губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко сделать конкурс ежегодным и трудоустраивать в администрацию региона на руководящие должности лучших специалистов из районов.

- Преимущество руководителя, который пришел работать «с земли», в том, что он еще не устал и не перегорел, знает проблемы изнутри. Однако ему может быть труднее, чем коллегам, которые прошли все ступеньки иерархии непосредственно в администрации, так как знание делопроизводства, ограничений государственной службы и наработанный опыт у последнего гораздо выше, - сказала Вероника Тарбаева.

Руководитель Ресурсного Добровольческого Центра Прасковья Васильева считает, что «Губернаторский кадровый резерв» – это не просто конкурс с суперпризом.

- Важно понимать, что участники претендуют не на обычное вакантное место, а на государственную службу. Госслужба – это не удобные офисные кресла, белые рубашки и высокая зарплата. Госслужба – это в первую очередь ежедневный кропотливый труд в режиме 24/7, работа с жителями на благо региона, - сказала она и пожелала участникам удачи и ответственного отношения ко всем конкурсным этапам.