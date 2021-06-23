«Губернаторский кадровый резерв» ждет активных и инициативных

Сегодня
продолжается прием заявок от жителей Ленинградской области на участие в
муниципальном этапе конкурса на включение в кадровый резерв органов
исполнительной власти региона и аппаратов мировых судей, который стартовал 7
июня. Подать документы можно очно – в муниципальных районах Ленинградской
области или онлайн – с использованием сервиса «Единая информационная система
управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской
Федерации». Победители конкурса смогут претендовать на разные руководящие
должности – от начальника сектора до заместителя председателя комитета.
Будущим
чиновникам предстоит пройти несколько этапов конкурсного отбора, среди которых тестирование
на знание русского языка, Конституции Российской Федерации, законодательства о
государственной гражданской службе и местном самоуправлении, Устава
Ленинградской области, антикоррупционного законодательства, а также психологическое
тестирование и индивидуальное собеседование.
Подробная
информация о конкурсе опубликована на сайте Управления государственной службы и
кадров Ленинградской области https://apparat.lenobl.ru/ru/
в разделе «Вакансии».
На
официальном сайте Экспертного клуба https://expert-club.online/
представители Ленинградской области уже оценили возможности, которые
предоставляет конкурс жителям 47-ого региона.
Так,
доктор биологических наук, эксперт рабочей группы по нацпроекту «Экология» при
Правительстве РФ, председатель комиссии по АПК, сельским территориям и
природопользованию Общественной палаты Ленинградской области, член
Научно-экспертного совета при рабочей группе Совета Федерации РФ Вероника
Тарбаева поддерживает инициативу губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко сделать конкурс ежегодным и трудоустраивать в администрацию региона на
руководящие должности лучших специалистов из районов.
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Преимущество руководителя, который пришел работать «с земли», в том, что он еще
не устал и не перегорел, знает проблемы изнутри. Однако ему может быть труднее,
чем коллегам, которые прошли все ступеньки иерархии непосредственно в
администрации, так как знание делопроизводства, ограничений государственной службы
и наработанный опыт у последнего гораздо выше, - сказала Вероника Тарбаева.
Руководитель
Ресурсного Добровольческого Центра Прасковья Васильева считает, что
«Губернаторский кадровый резерв» – это не просто конкурс с суперпризом.
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Важно понимать, что участники претендуют не на обычное вакантное место, а на
государственную службу. Госслужба – это не удобные офисные кресла, белые
рубашки и высокая зарплата. Госслужба – это в первую очередь ежедневный
кропотливый труд в режиме 24/7, работа с жителями на благо региона, - сказала
она и пожелала участникам удачи и ответственного отношения ко всем конкурсным
этапам.