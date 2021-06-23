В Ленинградской области впервые пройдет Чемпионат Мира по городошному спорту

На сегодняшний день
заявки на участие в Чемпионате подали спортсмены из России, Белоруссии, Германии,
Израиля, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдовы, Сирии, Украины, Финляндии,
Швеции, Эстонии и других стран.
Участникам предстоит
индивидуально и в составе команд соревноваться в таких спортивных дисциплинах
городошного спорта, как классические, европейские и финские городки ─ кюккя.
Проведение спортивных
соревнований будет осуществляться Общероссийской общественной организацией
«Федерация городошного спорта России» и Региональной физкультурно-спортивной
общественной организацией «Федерация городошного спорта Ленинградской области».
Одна из причин, по
которой принято решение провести Чемпионата Мира по городошному спорту в
Ленинградской области, ─ в Приозерске построен один из лучших в России
спортивных объектов для этого вида спорта ─ Центр физической культуры, спорта и
молодежной политики, позволяющий проводить спортивные соревнования
международного статуса.
Кроме того, на
сегодняшний день в регионе накоплен большой опыт проведения региональных и
межрегиональных спортивных соревнований по городошному спорту.