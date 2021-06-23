В Ленинградской области впервые пройдет Чемпионат Мира по городошному спорту

На сегодняшний день заявки на участие в Чемпионате подали спортсмены из России, Белоруссии, Германии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдовы, Сирии, Украины, Финляндии, Швеции, Эстонии и других стран.

Участникам предстоит индивидуально и в составе команд соревноваться в таких спортивных дисциплинах городошного спорта, как классические, европейские и финские городки ─ кюккя.

Проведение спортивных соревнований будет осуществляться Общероссийской общественной организацией «Федерация городошного спорта России» и Региональной физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация городошного спорта Ленинградской области».

Одна из причин, по которой принято решение провести Чемпионата Мира по городошному спорту в Ленинградской области, ─ в Приозерске построен один из лучших в России спортивных объектов для этого вида спорта ─ Центр физической культуры, спорта и молодежной политики, позволяющий проводить спортивные соревнования международного статуса.

Кроме того, на сегодняшний день в регионе накоплен большой опыт проведения региональных и межрегиональных спортивных соревнований по городошному спорту.