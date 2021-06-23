В Леноблизбиркоме открыта «горячая линия»

«Горячая линия» работает
в рабочие дни с 9 до 18 часов (в пятницу – до 17.00, перерыв с 13 до 14 часов)
по следующим телефонам:
по вопросам организации
избирательного процесса: (812) 492-96-51, 496-23-70.
по вопросам
информационного обеспечения и аккредитации СМИ: (812) 492-40-06, 492-96-34.
В единый день голосования
19 сентября 2021 года на территории Ленинградской области пройдут выборы
депутатов Государственной Думы России восьмого созыва и депутатов
Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, а также
очередные, досрочные, повторные, дополнительные выборы депутатов советов
депутатов 18-ти муниципальных образований Волховского, Всеволожского,
Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского,
Приозерского, Сланцевского районов Ленинградской области (всего замещается 94
мандата), а также выборы главы Новодевяткинского сельского поселения
Всеволожского района.