В Леноблизбиркоме открыта «горячая линия»

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В единый день голосования 19 сентября 2021 года на территории Ленинградской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы России восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, а также очередные, досрочные, повторные, дополнительные выборы депутатов советов депутатов 18-ти муниципальных образований Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Приозерского, Сланцевского районов Ленинградской области (всего замещается 94 мандата), а также выборы главы Новодевяткинского сельского поселения Всеволожского района.