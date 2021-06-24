Часов тишины стало больше

Депутаты
внесли изменения в статью 2.6 областного закона «Об административных
правонарушениях» и в статью 9 областного закона «О содержании и защите домашних
животных на территории Ленинградской области».
До
сих пор период тишины действовал с 23 часов до 7 часов в будние дни.
Изменениями в законопроект устанавливаются новые временные рамки: с 21 часа до
8 часов в будние дни. При этом период тишины, определенный в отношении выходных
и нерабочих праздничных дней, остается прежним - с 22 часов до 10 часов.
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Наше решение о внесении изменений в закон стало ответом на многочисленные
обращения граждан, а также совета муниципальных образований Ленинградской
области, которые просили увеличить период тишины, - отметил Олег Петров. -
Также к нам через депутата Государственной Думы Сергея Петрова обратилось
афганское сообщество с просьбой включить в перечень действий, нарушающих тишину
и покой граждан, лай собак и громкое передвижение мебели, что мы и сделали.
Сопутствующие
изменения вносятся в статью 9 областного закона от 26 октября 2020 года №
109-оз «О содержании и защите домашних животных на территории Ленинградской
области». Исключается положение, устанавливающее конкретный период, в течение
которого владельцы домашних животных обязаны обеспечивать тишину и покой
граждан (с 23 до 7 часов в будние дни и с 22 до 10 часов в выходные и
праздничные дни), поскольку указанный период определен непосредственно в статье
2.6 областного закона № 47-оз.
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Это вопрос целесообразности и ответственного поведения нас самих, но рамки
ставить в любом случае надо, - подчеркнул спикер Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей Бебенин. - Любой шум, который тебя разбудит,
вызывает желание пойти и разобраться, поэтому защищать от этого нужно. Полный
перечень действий, нарушающих тишину и покой граждан, мы все равно предугадать
не сможем. А если канарейка ночью запоет? Поэтому принцип такой: в определенное
время не надо мешать другим.
Напомним,
что нарушение закона о тишине влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот рублей до одной тысячи рублей; на должностных лиц
- от двух до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти до пятнадцати
тысяч рублей.
Анна Куртова, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области
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