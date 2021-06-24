Часов тишины стало больше

Депутаты внесли изменения в статью 2.6 областного закона «Об административных правонарушениях» и в статью 9 областного закона «О содержании и защите домашних животных на территории Ленинградской области».

До сих пор период тишины действовал с 23 часов до 7 часов в будние дни. Изменениями в законопроект устанавливаются новые временные рамки: с 21 часа до 8 часов в будние дни. При этом период тишины, определенный в отношении выходных и нерабочих праздничных дней, остается прежним - с 22 часов до 10 часов.

- Наше решение о внесении изменений в закон стало ответом на многочисленные обращения граждан, а также совета муниципальных образований Ленинградской области, которые просили увеличить период тишины, - отметил Олег Петров. - Также к нам через депутата Государственной Думы Сергея Петрова обратилось афганское сообщество с просьбой включить в перечень действий, нарушающих тишину и покой граждан, лай собак и громкое передвижение мебели, что мы и сделали.

Сопутствующие изменения вносятся в статью 9 областного закона от 26 октября 2020 года № 109-оз «О содержании и защите домашних животных на территории Ленинградской области». Исключается положение, устанавливающее конкретный период, в течение которого владельцы домашних животных обязаны обеспечивать тишину и покой граждан (с 23 до 7 часов в будние дни и с 22 до 10 часов в выходные и праздничные дни), поскольку указанный период определен непосредственно в статье 2.6 областного закона № 47-оз.

- Это вопрос целесообразности и ответственного поведения нас самих, но рамки ставить в любом случае надо, - подчеркнул спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин. - Любой шум, который тебя разбудит, вызывает желание пойти и разобраться, поэтому защищать от этого нужно. Полный перечень действий, нарушающих тишину и покой граждан, мы все равно предугадать не сможем. А если канарейка ночью запоет? Поэтому принцип такой: в определенное время не надо мешать другим.

Напомним, что нарушение закона о тишине влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот рублей до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти до пятнадцати тысяч рублей.

Анна Куртова, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области

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