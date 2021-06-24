Электрички ― альтернатива пробкам

Во Всеволожском районе идет масштабный ремонт дорог. Параллельный ремонт нескольких трасс спровоцировал серьезные заторы на дорогах. Недовольство жителей, вынужденных часами находиться в машинах на жаре, привлекло внимание ЦУР Ленинградской области.

По мнению экспертов, улучшить ситуацию может введение дополнительных электропоездов на Всеволожском направлении. Центр управления регионом провел опрос среди жителей района, чтобы проанализировать, согласятся ли они на 2-3 недели сменить личные автомобили на электрички. По итогам опроса 42% жителей готовы временно пересесть на общественный транспорт, еще несколько процентов пока решают, половина участников настроены добираться домой и на работу через пробки.

Информацию ЦУР передал руководству региона. Сейчас администрация Ленинградской области по результатам опроса проводит переговоры по увеличению подвижного состава либо количества электричек на Всеволожском направлении.

Также прошли переговоры администрации Ленинградской области с правительством Санкт-Петербурга и Упрдор «Северо-Запад» по корректировке графиков проводимых ремонтов на Мурманском и Рябовском шоссе в связи с ухудшением транспортной доступности Всеволожска.

Ленавтодор уже перенес на август планируемый на начало лета ремонт участка региональной дороги Мяглово — Всеволожск, чтобы не усугублять ситуацию.