«Молочный» лагерь Большеколпанской школы

Директор школы Ирина
Игнатьева рассказала, что профориентационные инженерные лагеря работают в
Гатчинском районе на базе школьных центров «Точка роста» в рамках проекта
«СтартПрофИТ-2025». Его особенность заключается в максимальном использовании
технических возможностей «Точек роста» для развития инженерного творчества
среди школьников, сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного
образования для профориентации учащихся, а главное – поддержки экономического
сектора района и привлечения молодежи на предприятия.
В Большеколпанской школе
пошли дальше и разработали для летнего лагеря проект «Производство молока» в
тесном сотрудничестве с АО «Гатчинское» - поставщиком ГК «Галактика».
Предприятие под
руководством Александра Лебедева уже много лет сотрудничает со школой, директор
неоднократно выступал перед школьниками в центре «Точка роста», где рассказывал
обо всех тонкостях молочного производства и значимости сельского хозяйства для
продовольственной безопасности нашей страны. Еще до введения экспериментального
проекта «СтартПрофИТ-2025» воспитанники Большеколпанской школы неоднократно
посещали производственные цеха АО «Гатчинское», знакомились с технологией
получения качественной молочной продукции, изучали работу сотрудников
агропромышленного комплекса. Даже эмблема школьного лагеря, который получил
название «Ромашка», содержит изображение коровы с ромашкой на фоне компьютеров
и квадрокоптеров.
На базе лагеря, который
посещают 78 ребят – от будущих первоклассников до 7-классников, сформированы
три инженерно-технических отряда. В «Точке роста» ребята изучают свойства
молока, строение линий машинного доения, правила кормления животных, занимаются
производством творога и мороженого, проводят опыты и разрабатывают рекламу и
этикетки для молочной продукции. С помощью конструкторов собирают различный
транспорт для молочного производства. Также они выезжают на животноводческие
комплексы АО «Гатчинское».
С детьми в лагере
занимаются девять педагогов начальной школы и педагоги, которые работают в
«Точке роста», в том числе учителя химии, биологии. Опыты ребятам помогает
проводить учитель физики Большеколпанской школы – профессор, доктор
физико-математических наук, заведующий кафедрой прикладной математики СПбГУ
Афанасий Зубов.
Так, в один из дней
вместе с Афанасием Владимировичем ребята изучали процесс сепарирования молока –
разделение сливок и воды, а также сами попробовали работать сепаратором,
собранным в домашних условиях.
На базе «Точки роста»
также работают педагоги дополнительного образования – Сергей Вихров из
Информационно-методического центра Гатчинского района и Дарья Орлова из Районного
центра детского творчества. Они проводят занятия по мультимедийной
журналистике, IT-технологиям, управлению квадрокоптерами, 3D-моделированию.
Ребята посещают выездные мастер-классы в Районном центре детского творчества и
Центре информационных технологий города Гатчины.
- Как сельская школа мы
решили сориентировать детей в этом направлении, чтобы в качестве ранней
профориентации продемонстрировать все возможности всестороннего развития в
агропромышленном производстве. Кроме этого, дети, чьи родители работают в АО
«Гатчинское», знают о востребованности специалистов в сельском хозяйстве,
хорошем отношении руководства компании к своим сотрудникам, - рассказала Ирина
Игнатьева.
Такая профориентация уже
дала свои плоды – выпускники Большеколпанской школы выбирают профессии
промышленных дизайнеров, ветеринаров и другие, которые пригодятся в сельском
хозяйстве.
В остальном лагерь в
Большеколпанской школе похож на все остальные. С утра детей уже ждут на
зарядке, которая всегда проходит под веселую музыку. В это время в столовой уже
накрывают столы для вкусного завтрака. Для ребят предусмотрено полноценное
трехразовое питание, в которое обязательно входят каши, молочные и мясные
продукты, ягоды, фрукты, овощи и выпечка. Для поддержания питьевого режима
установлены кулеры с водой, чтобы дети не перегрелись.
Весь день в лагере
расписан буквально по минутам – экскурсии, праздники, конкурсы, спортивные
эстафеты, занятия в «Точке роста», посещение Дома культуры.
В школе налажено
взаимодействие с другими учебными учреждениями Ленинградской области – с
помощью возможностей «Точки роста» воспитанники лагеря поддерживают связь с
Отрадненской школой Приозерского района, проводят совместные занятия. Для
спокойствия родителей в официальной группе «Точки роста» ВКонтакте администратор
– учитель технологии и заведующая библиотекой школы Светлана Мошкина постоянно
публикует фотоотчет об очередном интересном и насыщенном дне.
- Наш лагерь пользуется
популярностью у всех детей, а благодаря «Точке роста» он стал еще интереснее, -
сказала она.
Действительно, ребята
посещают школьный летний лагерь из года в год. Среди них выпускник 4-го класса
Семен Михайлов, который рассказал, что каждый день проходит интересно:
лего-конструирование, настольные игры, зарядка на улице, вкусное питание,
возможность самому сделать мороженое… Да в такой лагерь захочет попасть каждый
взрослый житель Гатчинского района!