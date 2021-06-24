«Молочный» лагерь Большеколпанской школы

Директор школы Ирина Игнатьева рассказала, что профориентационные инженерные лагеря работают в Гатчинском районе на базе школьных центров «Точка роста» в рамках проекта «СтартПрофИТ-2025». Его особенность заключается в максимальном использовании технических возможностей «Точек роста» для развития инженерного творчества среди школьников, сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования для профориентации учащихся, а главное – поддержки экономического сектора района и привлечения молодежи на предприятия.

В Большеколпанской школе пошли дальше и разработали для летнего лагеря проект «Производство молока» в тесном сотрудничестве с АО «Гатчинское» - поставщиком ГК «Галактика».

Предприятие под руководством Александра Лебедева уже много лет сотрудничает со школой, директор неоднократно выступал перед школьниками в центре «Точка роста», где рассказывал обо всех тонкостях молочного производства и значимости сельского хозяйства для продовольственной безопасности нашей страны. Еще до введения экспериментального проекта «СтартПрофИТ-2025» воспитанники Большеколпанской школы неоднократно посещали производственные цеха АО «Гатчинское», знакомились с технологией получения качественной молочной продукции, изучали работу сотрудников агропромышленного комплекса. Даже эмблема школьного лагеря, который получил название «Ромашка», содержит изображение коровы с ромашкой на фоне компьютеров и квадрокоптеров.

На базе лагеря, который посещают 78 ребят – от будущих первоклассников до 7-классников, сформированы три инженерно-технических отряда. В «Точке роста» ребята изучают свойства молока, строение линий машинного доения, правила кормления животных, занимаются производством творога и мороженого, проводят опыты и разрабатывают рекламу и этикетки для молочной продукции. С помощью конструкторов собирают различный транспорт для молочного производства. Также они выезжают на животноводческие комплексы АО «Гатчинское».

С детьми в лагере занимаются девять педагогов начальной школы и педагоги, которые работают в «Точке роста», в том числе учителя химии, биологии. Опыты ребятам помогает проводить учитель физики Большеколпанской школы – профессор, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой прикладной математики СПбГУ Афанасий Зубов.

Так, в один из дней вместе с Афанасием Владимировичем ребята изучали процесс сепарирования молока – разделение сливок и воды, а также сами попробовали работать сепаратором, собранным в домашних условиях.

На базе «Точки роста» также работают педагоги дополнительного образования – Сергей Вихров из Информационно-методического центра Гатчинского района и Дарья Орлова из Районного центра детского творчества. Они проводят занятия по мультимедийной журналистике, IT-технологиям, управлению квадрокоптерами, 3D-моделированию. Ребята посещают выездные мастер-классы в Районном центре детского творчества и Центре информационных технологий города Гатчины.

- Как сельская школа мы решили сориентировать детей в этом направлении, чтобы в качестве ранней профориентации продемонстрировать все возможности всестороннего развития в агропромышленном производстве. Кроме этого, дети, чьи родители работают в АО «Гатчинское», знают о востребованности специалистов в сельском хозяйстве, хорошем отношении руководства компании к своим сотрудникам, - рассказала Ирина Игнатьева.

Такая профориентация уже дала свои плоды – выпускники Большеколпанской школы выбирают профессии промышленных дизайнеров, ветеринаров и другие, которые пригодятся в сельском хозяйстве.

В остальном лагерь в Большеколпанской школе похож на все остальные. С утра детей уже ждут на зарядке, которая всегда проходит под веселую музыку. В это время в столовой уже накрывают столы для вкусного завтрака. Для ребят предусмотрено полноценное трехразовое питание, в которое обязательно входят каши, молочные и мясные продукты, ягоды, фрукты, овощи и выпечка. Для поддержания питьевого режима установлены кулеры с водой, чтобы дети не перегрелись.

Весь день в лагере расписан буквально по минутам – экскурсии, праздники, конкурсы, спортивные эстафеты, занятия в «Точке роста», посещение Дома культуры.

В школе налажено взаимодействие с другими учебными учреждениями Ленинградской области – с помощью возможностей «Точки роста» воспитанники лагеря поддерживают связь с Отрадненской школой Приозерского района, проводят совместные занятия. Для спокойствия родителей в официальной группе «Точки роста» ВКонтакте администратор – учитель технологии и заведующая библиотекой школы Светлана Мошкина постоянно публикует фотоотчет об очередном интересном и насыщенном дне.

- Наш лагерь пользуется популярностью у всех детей, а благодаря «Точке роста» он стал еще интереснее, - сказала она.

Действительно, ребята посещают школьный летний лагерь из года в год. Среди них выпускник 4-го класса Семен Михайлов, который рассказал, что каждый день проходит интересно: лего-конструирование, настольные игры, зарядка на улице, вкусное питание, возможность самому сделать мороженое… Да в такой лагерь захочет попасть каждый взрослый житель Гатчинского района!



