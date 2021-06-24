Паспорта ковидной безопасности становятся официальными

Паспорта ковидной безопасности становятся официальными

Анонсированные ранее губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко планы по введению добровольных паспортов ковидной безопасности для бизнеса обрели силу официального документа. Соответствующее постановление подписано главой региона сегодня.

Рубрики : COVID-19     24 Jun 2021

Документом вносятся изменения в предыдущую редакцию «антиковидного» постановления от 18 июня. Главное нововведение:  руководителям хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги музеев, фитнес-центров, предприятий общественного питания, парикмахерских, салонов красоты и др., а также организаций в сфере наземного транспорта и курьерской доставки, у которых 60 и более процентов работников прошли вакцинацию от COVID-19 или 80 процентов работников составляют вакцинированные, а также перенёсшие  COVID-19 менее 6 месяцев тому назад или имеющие медицинские противопоказания к проведению вакцинации, рекомендуется оформить паспорт коллективного иммунитета к COVID-19. 

Паспорт коллективного иммунитета заполняется по форме, установленной постановлением, в том числе, путем заполнения электронной формы на сайте 813.ru, затем, с приложением подтверждающих документов направляется в орган местного самоуправления, который согласовывает его с Роспотребнадзором.

В течение трех рабочих дней согласованный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области паспорт выдается хозяйствующему субъекту, а информация о выданном паспорте вносится в реестр паспортов коллективного иммунитета к COVID-19.

На организации, имеющие паспорта коллективного иммунитета, не распространяются ограничения по численности обслуживаемых посетителей, предусмотренные «антиковидным» постановлением правительства Ленинградской области.

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