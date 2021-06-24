Паспорта ковидной безопасности становятся официальными

Документом вносятся изменения в предыдущую редакцию «антиковидного» постановления от 18 июня. Главное нововведение: руководителям хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги музеев, фитнес-центров, предприятий общественного питания, парикмахерских, салонов красоты и др., а также организаций в сфере наземного транспорта и курьерской доставки, у которых 60 и более процентов работников прошли вакцинацию от COVID-19 или 80 процентов работников составляют вакцинированные, а также перенёсшие COVID-19 менее 6 месяцев тому назад или имеющие медицинские противопоказания к проведению вакцинации, рекомендуется оформить паспорт коллективного иммунитета к COVID-19.

Паспорт коллективного иммунитета заполняется по форме, установленной постановлением, в том числе, путем заполнения электронной формы на сайте 813.ru, затем, с приложением подтверждающих документов направляется в орган местного самоуправления, который согласовывает его с Роспотребнадзором.

В течение трех рабочих дней согласованный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области паспорт выдается хозяйствующему субъекту, а информация о выданном паспорте вносится в реестр паспортов коллективного иммунитета к COVID-19.

На организации, имеющие паспорта коллективного иммунитета, не распространяются ограничения по численности обслуживаемых посетителей, предусмотренные «антиковидным» постановлением правительства Ленинградской области.