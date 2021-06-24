Паспорта ковидной безопасности становятся официальными

Документом вносятся
изменения в предыдущую редакцию «антиковидного» постановления от 18 июня.
Главное нововведение: руководителям
хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги музеев, фитнес-центров,
предприятий общественного питания, парикмахерских, салонов красоты и др., а
также организаций в сфере наземного транспорта и курьерской доставки, у которых
60 и более процентов работников прошли вакцинацию от COVID-19 или 80 процентов
работников составляют вакцинированные, а также перенёсшие COVID-19 менее 6 месяцев тому назад или
имеющие медицинские противопоказания к проведению вакцинации, рекомендуется
оформить паспорт коллективного иммунитета к COVID-19.
Паспорт коллективного
иммунитета заполняется по форме, установленной постановлением, в том числе, путем
заполнения электронной формы на сайте 813.ru, затем, с приложением
подтверждающих документов направляется в орган местного самоуправления, который
согласовывает его с Роспотребнадзором.
В течение трех рабочих
дней согласованный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области паспорт
выдается хозяйствующему субъекту, а информация о выданном паспорте вносится в
реестр паспортов коллективного иммунитета к COVID-19.
На организации, имеющие
паспорта коллективного иммунитета, не распространяются ограничения по
численности обслуживаемых посетителей, предусмотренные «антиковидным»
постановлением правительства Ленинградской области.